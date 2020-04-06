Kalkınma Kooperatifinden ihtiyaç sahiplerine sebze desteği

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üyeleri, büyükşehirdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine sebze paketleri gönderiyor.

Kumluca Tarımsal kalkınma Kooperatifi Üyeleri, hayırseverlerin, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan ve çalışamayan dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere sebze ulaştırma konusundaki taleplerini değerlendirdi. Kooperatif Üyeleri ilk etapta üyelerinden karşılıksız olarak temin ettiği sebzeleri Er Gıda Adlı paketleme tesislerinde hijyenik bir şekilde paketlettirdi. Paketlenen ürünler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Şubesine teslim edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin, “Hayırseverlerimizin, büyükşehirdeki ihtiyaç sahiplerine sağlıklı gıdayı nasıl ulaştırabiliriz diye bir talebi oldu. Büyükşehir Belediyemiz bu konu ile ilgili olarak bizimle irtibata geçti. Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yardım paketlerini üyelerimizden alarak, tüketiciye, ihtiyaç sahiplerine, sağlıklı gıda ulaştırma adına paketledik. Teslim ediyoruz. İnşallah diğer yardım paketlerini de sipariş geldikce bizlerden talep edildiği müddetce direkt üreticiden alarak ihtiyaç sahiplerine ve tüketiciye ulaştırmaya çalışacağız. İlk etapta 45 paket civarındaki ürünü büyükşehre gönderdik. Talepler devam ettikçe ürün temininde onlara yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

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