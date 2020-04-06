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Büyükşehir, üreticilerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor Kuru gıdalar Korkuteli’den, yaş gıdalar Kumluca’dan Başkan Böcek, "Zor günleri birlikte aşacağız"

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen gönüllüler ile ekonomik anlamda zor günler geçiren üretici kooperatiflerini bir araya getirdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardım paketlerindeki kuru gıdalar Korkuteli'de bulunan kooperatiflerden temin edilecek. Yardım paketlerine eklenen yaş sebze meyveler ise Kumluca'daki üreticilerden alınacak. Başkan Muhittin Böcek, "Büyükşehir Belediyemizin aracılık ettiği bu sistem sayesinde hem ihtiyaç sahipleri gıdalarına kavuşacak hem de yerel üreticimizi...

Büyükşehir, üreticilerle, ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor Kuru gıdalar Korkuteli’den, yaş gıdalar Kumluca’dan Başkan Böcek, "Zor günleri birlikte aşacağız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen gönüllüler ile ekonomik anlamda zor günler geçiren üretici kooperatiflerini bir araya getirdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardım paketlerindeki kuru gıdalar Korkuteli’de bulunan kooperatiflerden temin edilecek. Yardım paketlerine eklenen yaş sebze meyveler ise Kumluca’daki üreticilerden alınacak. Başkan Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyemizin aracılık ettiği bu sistem sayesinde hem ihtiyaç sahipleri gıdalarına kavuşacak hem de yerel üreticimizi desteklemiş olacağız” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımlarını sürdürürken, gıda paketlerinin de içeriğini genişletti. Sosyal güvencesi olmayan ve salgın nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan yardım kolilerine yaş sebze meyve de dahil edildi. Yardım gönüllüleri aracılığıyla Kumluca ve Korkuteli’deki üretici kooperatiflerinden temin edilen kuru gıda ve yaş meyve sebzeler Cam Piramit’te kurulan bağış kabul merkezinde toplanıyor.

Büyükşehir aracı oluyor
İhtiyaç sahiplerine yönelik nakit yardımı yapamayan yardım gönüllülerine alternatif sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sıkıntılı günlerinde küçük üreticiye destek oldu. Hem de yardım yapmak isteyen gönüllülerin ayni yardımlarının yerine ulaşmasına aracı oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin aracılık rolü üstlendiği yardım toplama sisteminde Kumluca’da üretim yapan kooperatiflerden kuru gıda temini, Kumluca’daki üreticilerden ise yaş meyve sebze için anlaşıldı. Yardım gönüllüleri tarafından temin edilen 35 TL değerindeki yaş sebze meyve ve 65 TL değerindeki kuru gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yaptığı ortak çalışmada denetimi Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığı yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve dağıtımının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığı sebze meyveler Kumluca’da paketlenerek Cam Piramit’teki toplama merkezine iletildi.

Adreslere hızlı şekilde teslim edildi
Cam Piramit’te bağış kabul merkezinde toplanan gıda yardımları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince belirlenen adreslere çok hızlı bir şekilde teslim edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle oğlunun ve eşinin aynı anda işsiz kaldığı, bu yüzden gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Reyhan Ekici, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu zor günlerde yardım ettiğini duyduk, telefonla arayıp durumumuzu bildirip başvurduk. Sağ olsunlar çok kısa zamanda kapımıza kadar yardımı getirdiler. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Konyaaltı’nda oturan 90 yaşındaki Şükran Kaygusuz için de harekete geçti. Ekipler yardım kolilerini Şükran Teyzenin evinin önüne kadar taşıdı. Ekipler, Şükran teyzenin bir ihtiyacı olup olmadığını da sordu. “Bu kötü günleri de elbette aşacağız” diyen Şükran Kaygusuz, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

"Yerelden kalkınma önemli"
Yeni uygulamayla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın sonrası Antalya’da ekonomik anlamda yaşanan durgunluğa bir nebze de olsa çare olabilmek istediklerini belirterek, “İşini kaybeden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artarken, küçük üreticimizin de zor günler yaşamaması adına desteklenmesi gerektiğini düşündük. Yerelden kalkınmanın önemini her fırsatta dile getirdiğimiz gibi tarımı ve üreticiyi desteklemeye yönelik de pek çok çalışma yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inandığım salgın süresince kurduğumuz bu sistem ile hem ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi hem de üreticilerimizi destekliyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Amacımız korona virüs salgınının verdiği mağduriyeti azaltmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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