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Başkan Topaloğlu Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi

İHA

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi.

Başkan Topaloğlu Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Cumhuriyet Meydanındaki çalışmaları inceledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, çalışan personele kolaylıklar diledi. Başkan Topaloğlu, daha sonra ilçede kurulan pazara giderek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Esnafa da hayırlı işler dileklerinde bulunan Topaloğlu, pazar yerinde alınan tedbirleri de yerinde görerek, maskesiz dışarıya çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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