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Antalya'da şiddetli rüzgarda 400 dönüm sera zarar gördü

DHA

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralardaki hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre her iki ilçede 160 üreticinin 400 dönüm serasında hasar oluştu. Kaş ve Demre ilçelerinde 5 Nisan sabaha karşı şiddetli rüzgar, plastik ve cam seralara zarar verdi. Olayın ardından ilgili komisyonlar hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre Kaş'ta daha çok Yeşilköy, Ova, Kınık ve Çayköy mahallelerinde zarar oluştu. İlçede yaklaşık 80 üreticinin 150 dönüme yakın serası zarar gördü. Zarar daha çok sera...

Antalya'da şiddetli rüzgarda 400 dönüm sera zarar gördü

<br>Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralardaki hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre her iki ilçede 160 üreticinin 400 dönüm serasında hasar oluştu.<br>Kaş ve Demre ilçelerinde 5 Nisan sabaha karşı şiddetli rüzgar, plastik ve cam seralara zarar verdi. Olayın ardından ilgili komisyonlar hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre Kaş'ta daha çok Yeşilköy, Ova, Kınık ve Çayköy mahallelerinde zarar oluştu. İlçede yaklaşık 80 üreticinin 150 dönüme yakın serası zarar gördü. Zarar daha çok sera örtüsünün yırtılması şeklinde gerçekleşti. Ancak Yeşilköy Mahallesi'nde Metin Kavcar tarafından kullanılan 4 dönümlük cam seranın 2 dönümü ile Çayköy Mahallesi'nden Levent Beydoğan´ın 1 dönümlük plastik serasının tamamen kullanılmaz hale geldiği belirlendi.<br>Demre'de ise fırtına daha çok Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde ve Köşkerler Mahallesi'nde zarara yol açtı. Demre'de de örtü atma ve yırtma şeklinde ortaya çıkan zararın, 80 üreticinin yaklaşık 250 dönüm serasında olduğu tespit edildi.<br>Her iki ilçede zararın parasal değerinin yapılacak kesin çalışma sonrası belirleneceği öğrenildi. Zarar gören üreticilerin yaklaşık yüzde 85'inin TARSİM'inin (Tarım sigortası) olmadığı da kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-04-07 11:30:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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