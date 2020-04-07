Polis evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.

Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Arslan, uygulama noktası yanında bulunan bahçenin traktör ile sürülmesi için polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Evden çıkamadığı için torunuyla polise haber gönderip yardım isteyen yaşlı adamın talebini geri çevirmeyen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.

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