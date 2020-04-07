'65 yaş' yasağı yüzünden dışarı çıkamadı, bahçesini polis sürdü

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<br>Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Ramazan Arslan (75), yaşı 65'in üzerinde olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadı. Arslan'ın yaklaşık 1 dönümlük bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.<br>Korkuteli'ne bağlı Datköy Mahallesi'nde oturan Ramazan Arslan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yaşı 65'in üzerinde olduğu için dışarı çıkamayınca armut bahçesini de süremedi. Yakındaki uygulama noktasında polis memurlarının görev yaptığını gören Arslan, bahçesini sürmeleri için yardım istedi. Arslan'ın talebi üzerine görevli polis memuru, traktörle tarlayı sürdü. Ramazan Arslan, yaklaşık 1 dönüm bahçesini süren polis memuruna teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ<br>2020-04-07 11:52:15<br>

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