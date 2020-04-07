(Görüntülü) Kırmızı ışıkta duran araçtakilere eldiven satarken MOBESE'ye yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan bir seyyar satıcı, kırmızı ışıkta duran sürücülere eldiven satmaya çalışırken, MOBESE'ye yakalandı. Olay yerine yönlendirilen zabıta ekipleri satıcıyı uzaklaştırdı.<br>Koronavirüs salgını sonrası maske ve eldiven kullanımı artarken, önceden kırmızı ışıkta mendil satanların yerini maske ve eldiven satanlar aldı. Alanya'nın Dinek Mahallesi'ne tezgah açan bir seyyar satıcı, sosyal mesafeyi hiçe sayarak, kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşıp, eldiven satmaya çalıştı. Kimi vatandaş eldivenlerden alırken, kimisi de geri çevirdi.<br>Bu anlar ilçedeki MOBESE kameralarından da görüntülenince, bölgeye Alanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yönlendirildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen zabıta ekipleri duruma müdahale etti ve seyyar satıcıyı uzaklaştırdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-07 12:17:24<br>

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