Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı (2)

<br>İKİNCİ TEST POZİTİF ÇIKTI<br>Arkadaşının evinde fenalaşarak yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı. İncirbelen'in hayatını kaybettiği <br>arkadaşı M.Ç., karantinaya alınmak için İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından aranıyor. M.Ç.'nin evi ise savcının talimatıyla polis tarafından mühürlendi.<br>Uyuşturucu kullandığı ve KOAH hastası olduğu öğrenilen Hüseyin İncirbelen'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-07 12:52:58<br>
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