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Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı

İHA

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli'ne gelmeyi planlayan Antalya'daki yazlıkçıları uyardı. Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Başkan İşlek, yazlıkçılardan evlerinde kalmalarını istedi.

Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli'ne gelmeyi planlayan Antalya’daki yazlıkçıları uyardı. Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Başkan İşlek, yazlıkçılardan evlerinde kalmalarını istedi.
Önlemeleri en üst düzeyde uygulayan Korkuteli ilçesinde Belediye Belediye Başkanı Ömer İşlek, şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Antalya’daki yazlıkçıları uyardı. Başkan İşlek paylaşımında yazlıkçılardan Antalya’da kalmalarını isteyerek, "Korkuteli ilçemizde maalesef ilk pozitif Korona vakamız görülmüştür. Yazlıkçılarımızın Antalya’dan lütfen yaylaya gelmemelerini rica ediyoruz. Sağlığınız için Antalya’daki evinizde kalın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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