Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, yönetim kurulu kararı ile korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ortaklarına gıda yardımı yapacak.

Kumluca'da, İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapatılan iş yerlerinden kooperatif ortağı olan esnafa gıda yardıma yapılacak. Kooperatif Başkanı Şaban Eren, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ortaklarına gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

Eren, "İçişleri Bakanlığı'mızın Korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında kapatılan kooperatif ortaklarımıza yönetim kurulu kararıyla gıda yardımı yapma kararı aldık. Esnafımızın bu sıkıntılı dönemde yanında olmak istedik. 20 Mart'tan bu yana esnaflarımızın bir çoğu iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Başka geliri olmayan esnaf arkadaşlarımız darda kaldı. Kooperatifimiz ortağı olan 5 ayrı esnafımızdan 200 adet gıda paketi satın aldık. Gıda paketlerimizin içerisinde bir kilo kuru fasulye, bir kilo nohut, bir kilo pirinç, bir kilo kırmızı mercimek, 500 gramlık 2 paket makarna, 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilo toz şeker ve 500 gramlık bir paket çay bulunuyor. Tanesi 90 TL'den olan 200 adet gıda paketini 18 bin TL'ye mal ettik. Hepimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Devletimizin tedbirlerini koşulsuz, şartsız yerine getirelim. Bir ve beraber olursak bu illetten kurtulabiliriz. Evde kal Kumluca. Hayat eve sığar" dedi.

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