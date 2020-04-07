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Kepez sakinlerine steril maske

İHA

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren maske üretmeye başlayan Kepez Belediyesi, binlerce ilçe sakinine steril maske ulaştırabilmek için seferber oldu.

Kepez sakinlerine steril maske

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren maske üretmeye başlayan Kepez Belediyesi, binlerce ilçe sakinine steril maske ulaştırabilmek için seferber oldu.
Tüm dünyayı etkileyen yeni tip Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için sorumluluk alanlarında sıkı önlemler alan Kepez Belediyesi, salgında korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerde biri olan maskenin de üretimini yapıyor. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü tarihten itibaren maske üretmeye başlayan Kepez Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra artan talebi karşılamak için maske üretimini aralıksız sürdürüyor. Belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kursu olan AKMEK’in dikiş nakış atölyelerinde öğretmenler, kursiyerler ve gönüllü kadınlar tarafından günde 3 bine yakın maske dikiyor. Dikim sonrası sterilizasyon işlemi yapılan maskeler paketlenerek, Kepezliler’in hizmetine sunuluyor.

Kepez’den binlerce kişiye maske
Kepez Belediyesi, ürettiği steril maskeleri, korona virüs tedbirlerinin açıklandığı 3 Nisan tarihine kadar 65 yaş üstü büyüklere ve kronik hastalığı olan kişilerin evlerine kadar ulaştırıyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra Kepez Belediyesi, 4 Nisan’dan itibaren bu yaş kesiminin de maske talebini karşılamaya başladı. Maske taleplerinin alınması için 0555 024 07 07 nolu Whatsapp hattı ve dağıtım için de 40 kişilik bir ekip oluşturuldu. Maske, eldiven takan, tulum giyen ve dezenfekte edilen ekipler, talep edilen maskeleri evlere giderek, vatandaşa teslim ediyor.

Günde 3 bin adet maske üretimi
İlçede korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de salgınla ilgili ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren maske üretmeye başladıklarını belirtti. AKMEK’in dikiş nakış atölyelerinde günde 3 bin adet steril maske ürettiklerine işaret eden Tütüncü, “4 Nisan tarihi itibariyle korona virüsle mücadele kapsamında 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kararın ardından artan talebi karşılamak için maske üretimimizi aralıksız sürdürüyoruz. Virüs salgınından kurtuluncaya kadar maske üretmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Tüm hemşehrilerimizin maske taleplerini karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Siz evde kalın. Maskeleri biz size getireceğiz’ sloganımızla, hemşehrilerimizin maske talebini karşılıyoruz. 0555 024 07 07 nolu whatsapp hattımızdan maske taleplerini alıyor ve kapı kapı dolaşarak, maskeleri teslim ediyoruz” açıklamasını yaptı.

"Evde Kal Antalya"
Başkan Tütünü sözlerini, “Bu zor günler de geçecek. Umudu karartmayalım, moralimizi daima yüksek tutalım. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye taşıyarak toplumsal moralimizi yüksek tuttukça, bu sürecin güçlüklerini paylaştıkça, umudu birlikte büyüttükçe inşallah bu sınavı da başaracağız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Ülken için ailen ve tüm sevdiklerin için ‘Evde Kal Antalya’ Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diyerek tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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