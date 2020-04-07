(Görüntülü) Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var

DHA

KORONAVİRÜSLE mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Hastanelerde toplam 860'ı erişkin toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bunlardan 2 bin 500 normal ve 250'ye yakın yoğun bakım yataklarının A planı olarak pandemi için planlandığını açıkladı. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre koronavirüslü 95 vaka ve 3 ölüm olayının gerçekleştiği...

(Görüntülü) Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var

KORONAVİRÜSLE mücadelede Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastaneden 25'i pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Hastanelerde toplam 860'ı erişkin toplam 1200'ü yoğun bakım olmak üzere 7 bin 500 yatak bulunduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, bunlardan 2 bin 500 normal ve 250'ye yakın yoğun bakım yataklarının A planı olarak pandemi için planlandığını açıkladı. Bu süreçte 11 bin 228 sağlık personelinin tamamı da görevlerinin başında.<br>Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre koronavirüslü 95 vaka ve 3 ölüm olayının gerçekleştiği Antalya'da, 38 kişin tedavileri tamamlanarak evlerine taburcu edildi. Koronavirüs salgınına karşı Antalya Sağlık Müdürlüğü'nün bu süreçteki hazırlıkları ve yürütülen çalışmalar hakkında Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür bilgi verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyonla Antalyalıların önemli bir bölümünün vakitlerini artık evlerinde geçirdiğini belirten Dr. Hülür, İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler ile 112 ambulans servisi pandemi için hazır dedi.<br>GÜNDE 1000'E YAKIN ÇAĞRI<br>65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatan Dr. Hülür, Yaşlılarımızın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Hattı ile karşılanıyor. Bu kapsamda günde 1000'e yakın çağrı geliyor. Bu çağrıların bir kısmı sağlık sorunlarına dayalı çağrılar olup bazılarını ambulans ile hastaneye naklettik, tıbbi tedavisi tamamlandıktan sonra evlerine bıraktık. Bazı çağrılara evde sağlık ekipleri hizmet verdi, bazılarına ise sadece danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca ilimizde bulunan 18 Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde bulunan 413 kişinin günlük semptom sorgulamaları ve ateş takipleri yapılıyor diye konuştu.<br>LİMANLARDA 14 GÜN KARANTİNA<br>Ülkeler arası uçuş yasağı başladığında Türkiye'ye dönen vatandaşların havalimanında alınan önlemlerle 14 gün evlerinde kalma uygulamasıyla kontrol edildiklerini kaydeden Dr. Ünal Hülür, Aile hekimlerimiz bu kişileri sık sık arayarak durumları hakkında bilgi alıyorlar. Olası vakalar hastaneye yönlendiriliyor. Ev izolasyonunda olanlar takip ediliyor. Limanlarımıza gelen yatlar burada demirliyor ve 14 gün karantinada kalıyor. Türk gemiadamları ve yolcular da karantinaya alınıyor. İlimizde kolluk kuvvetleriyle 4 kontrol noktasında UMKE ekipleriyle birlikte tüm kara taşıtlarındaki vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapılıyor dedi.<br>TÜM KAMU VE ÖZEL HASTANELER HAZIR<br>Bu süreçte kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini, sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiğini hatırlatan Hülür, Antalya'da hizmet veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin pandemi için hazırlandığını kaydetti. Yoğun bakım yatakları ve izolasyon odalarının hazır ve hastaları kabul eder durumda olduğunu belirten Dr. Hülür, Buralarda çalışan sağlık personelimizi korumak amacıyla her türlü kişisel koruyucu ekipmanlarını temin ettik. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Alo 184 SABİM Danışma Hattı'na vatandaşlar koronavirüsle ilgili her türlü başvurusunu yapılabilir. İlaç raporlarının süresi uzatıldığı için hastalarımız hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden ilaçlarını temin edebiliyorlar şeklinde konuştu.<br>11 BİN 228 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVDE<br>İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığın talimatıyla İl Pandemi Operasyon Merkezi oluşturduklarını söyleyen Hülür, şöyle konuştu<br>Ekiplerimizi kurduk. Bu merkez 724 çalışıyor, tüm olası vakaları takip ediyor. İlimizde kamu ve özel hastaneler olmak üzere 25 pandemi hastanesi bulunmaktadır. Antalya genelinde 17'si kamu, 28'i özel toplam 45 hastanede 11 bin 228 sağlık personeli görev yapmakta olup toplam yatak sayımız 7 bin 500'dür. Bunlardan 1200'ü 860'ı erişkin, 340'ı çocuk ve yeni doğan olmak üzere yoğun bakım yatağıdır. İlk etapta A planı olarak toplam 2 bin 500 normal ve 250 erişkin yoğun bakım yatağı pandemi olarak planlandı. Pandemi hastanelerinde görev yapan 214 sağlık personelimiz sosyal tesislerde, misafirhane, öğretmenevi, uygulama oteli, otel ve konuk evlerinde konaklamaktadırlar. İlimizde halk sağlığı laboratuvarımız 16 Mart'tan bu yana aralıksız koronavirüs testi çalışıyor.<br>KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ<br>Kurumlararası işbirliğinin ise ilk günden beri sürdüğüne işaret eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Başlangıçta pek çok kuruma uzmanlarımız tarafından eğitimler verildi. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sık sık toplanarak ilimizde alınması gereken önlemlere ilişkin çok önemli kararları alarak uygulamaya koydu. Bu kurulda 16 karar yayınlandı. Yine Sayın Valimiz başkanlığında İl Pandemi Kurulu toplandı. Pandemi Kurulu'nda bir takım kararlar alındı, ayrıca İl Pandemi Bilim Kurulu oluşturuldu diye konuştu.<br>PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİ<br>Müdürlük olarak yeni bir uygulama da başlattıklarını açıklayan Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Psikososyal Destek Birimi bugün danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerinden oluşan destek ekibi hafta içi her gün 08.3017.30 saatleri arasında ihtiyaç duyan herkese telefon (0-242 503 45 66) ile hizmet verecek dedi.<br>İLDEKİ PANDEMİ HASTANELERİ<br>Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi, Özel Alanya Anadolu Hastanesi, Özel Şelale Termessos Hastanesi, Özel Akdeniz Şifa Hastanesi, Özel Memorial Antalya Hastanesi, Özel OFM Antalya Hastanesi, Özel Olimpos Hastanesi, Özel Uncalı Meydan Hastanesi, Özel Medikum Hastanesi, Antalya Özel Anadolu Hastanesi, Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi, Özel Antalya Yaşam Hastanesi, Özel Lara Anadolu Hastanesi, Özel Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, Özel Medstar Topçular Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi, Özel Opera Yaşam Hastanesi, Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Serik Devlet Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-07 14:39:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor
YEREL HABERLER Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor
Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu 350 dönümlük ekili arazide 200’e yakın serada zarar oluştu
YEREL HABERLER Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın ...
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı
Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve ...
Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Şimdilik 35 dönüm mısır ekimi yapacağız" Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160’ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye’ye ekim çağrısı yapıyoruz"
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ...
Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş ...
Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu
YEREL HABERLER Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli ...
Antalya Valisi Karaloğlu: " Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu istemiyoruz" "Antalya’da mücadelemiz şuana kadar iyi gidiyor"
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: " Biraz gevşersek önünü ...
(Görüntülü) Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasaklanan maske satışı medikalcilerin ...
112'den malzeme siparişi veren 65 yaş üstü ressam, ekiplere tablo hediye etmek istedi
YEREL HABERLER 112'den malzeme siparişi veren 65 yaş üstü ressam, ...
(Görüntülü) Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' ...
(Görüntülü) Sağlık personeline motivasyon etkinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık personeline motivasyon etkinliği
Kepez sakinlerine steril maske
YEREL HABERLER Kepez sakinlerine steril maske
Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu Maske uyarısı yaptı, 4 kişinin saldırısına uğradı Antalya’da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı Şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya ...
GÜİD’den sübvansiyonlu kredi talebi
YEREL HABERLER GÜİD’den sübvansiyonlu kredi talebi
Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı
YEREL HABERLER Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı
Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi
YEREL HABERLER Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi
Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı
YEREL HABERLER Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını ...
Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske ...
FTA Antalyaspor’da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor’da çalışmalar sürüyor
Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' ...
Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı
Antalya Valisinden sokak hayvanları için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Antalya Valisinden sokak hayvanları için yardım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X