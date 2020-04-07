(Görüntülü) Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı 

DHA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kentte alınan koronavirüs önlemleri ve salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, ?Bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti, insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek, önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor" dedi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın dağıttığı yardım paketlerinin bazılarını, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde...

(Görüntülü) Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı 

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kentte alınan koronavirüs önlemleri ve salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, ?Bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti, insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek, önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor" dedi.<br>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın dağıttığı yardım paketlerinin bazılarını, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantında kendi elleriyle hazırladı. İçeriğinde bir evin ihtiyacı olan salçadan, pirince, makarnadan, zeytine, yağdan bakliyata kadar tüm gıda maddelerini barındıran 7 bin 500 koli ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Kolilerin 2 bin 500'ünü il merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hazırlarken, 5 bin koliyi ise hayırsever Nergis Cömertoğlu bağışladı.<br>7500 PAKET YOLA ÇIKTI<br>65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağının getirildiğini hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduklarını söyledi. Bu grupların, evinden çıkamayan ve özellikle yalnız yaşayanlara yardım ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu, 19 ilçede çalışmaların başladığını söyledi.<br>Sosyal istikrar programı kapsamında Antalya'daki 38 bin vatandaşa 1000'er lira nakdi yardım yapıldığını ifade eden Vali Karaloğlu, gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gıda yardımı yapılması hususunda bir kaynak aktarıldığını anlatan Münir Karaloğlu, ?İl merkezindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 2 bin 500 paket yardım kolisi hazırladı. Buna destek olarak Nergis Cömertoğlu da hayırsever olarak 5 bin paket bağışta bulundu. Bugün toplamda 7 bin 500 paket yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.<br>'GEVŞERSEK ÖNÜNÜ ALAMAYIZ'<br>Vali Karaloğlu, yardıma muhtaç olanların kesinlikle evlerinden dışarı çıkmamalarını telefonla ilçe kaymakamlıkları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşmalarının yeterli olduğunu söyledi. Münir Karaloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ardından kentin genel durumuyla ilgili de açıklama yaptı. Şu ana kadar alınan tedbirlere vatandaşların büyük titizlikle dikkat ettiğini kaydeden Vali Karaloğlu şöyle konuştu:<br>?Koronavirüs mücadelesiyle ilgili bugüne kadar aldığımız kararlara vatandaşlarımıza, titizlikle uymalarından dolayı teşekkür ederim. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Kesinlikle gevşemek yok. Mücadele bitti insanımız sokağa çıkabilir diyene kadar kurallara uymamız lazım. Eğer biraz gevşersek önünü alamayacağımız noktaya gelir. Şu anda mücadelemiz iyi gidiyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-07 15:42:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, ...
Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası
YEREL HABERLER Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe ...
Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz Temizlik personellerine sürpriz yapıp çiçeklerle karşıladılar
YEREL HABERLER Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarından ...
Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor
YEREL HABERLER Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor
(Görüntülü) Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı görevde, 1200 yoğun bakım var
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da 11 bin sağlık çalışanı ...
Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu 350 dönümlük ekili arazide 200’e yakın serada zarar oluştu
YEREL HABERLER Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın ...
Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'gevşemeyin' çağrısı
Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve ...
Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Şimdilik 35 dönüm mısır ekimi yapacağız" Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160’ta biridir, kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye’ye ekim çağrısı yapıyoruz"
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ...
Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş ...
Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu
YEREL HABERLER Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli ...
Antalya Valisi Karaloğlu: " Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu istemiyoruz" "Antalya’da mücadelemiz şuana kadar iyi gidiyor"
YEREL HABERLER Antalya Valisi Karaloğlu: " Biraz gevşersek önünü ...
(Görüntülü) Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasaklanan maske satışı medikalcilerin ...
112'den malzeme siparişi veren 65 yaş üstü ressam, ekiplere tablo hediye etmek istedi
YEREL HABERLER 112'den malzeme siparişi veren 65 yaş üstü ressam, ...
(Görüntülü) Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadın hentbolculardan 'Evde Kal Türkiye' ...
(Görüntülü) Sağlık personeline motivasyon etkinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık personeline motivasyon etkinliği
Kepez sakinlerine steril maske
YEREL HABERLER Kepez sakinlerine steril maske
Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu Maske uyarısı yaptı, 4 kişinin saldırısına uğradı Antalya’da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı Şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya ...
GÜİD’den sübvansiyonlu kredi talebi
YEREL HABERLER GÜİD’den sübvansiyonlu kredi talebi
Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı
YEREL HABERLER Kepenk kapatan esnafa gıda yardımı
Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi
YEREL HABERLER Finike Halk Eğitim Merkezinden maske üretimi
Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını karıştırdı
YEREL HABERLER Yasaklanan maske satışı medikalcilerin kafasını ...
Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Genç yardım kolisi, dezenfektan ve maske ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X