Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü 85 yaşındaki dedenin isteğini kırmadılar

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlası, Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle Kızılcadağ Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Emin Korkut, yaylada ekim zamanı geldiğini ve tarlasını sürmek istediğini bildirdi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığında görevli bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren jandarma ekiplerinin fedakârlığı, mahallelinin de takdirini kazandı.

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, “Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlamı sürdü. Biz de Kızlcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz” dedi.

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