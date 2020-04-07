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(Görüntülü) Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü

DHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini...

(Görüntülü) Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Jandarma ekipleri, traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getirdi.<br>Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlayı sürdü. Biz de Kızılcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-07 18:10:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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