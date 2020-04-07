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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3)

DHA

APART İŞLETMECİSİNDEN İDDİALARA SERT YANIT Alanya'da, kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların kaydedildiği görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı apartın sahibi İsmail Ak da Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Olayı anlatan İsmail Ak, "28 Kasım 2019 tarihinde bu öğrenci arkadaşlar Alanya´da bir mağazadan hırsızlık yapmışlardır ve bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu´na ifade vermişlerdir. Bizler o gece bu öğrenci arkadaşlar karakoldayken saat gece 03.00'e kadar karakolda `Genç oldukları için yanmasınlar geleceklerini karartmasınlar´ diye uğraştık hamile...

Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3)

<br>APART İŞLETMECİSİNDEN İDDİALARA SERT YANIT<br>Alanya'da, kız öğrencilerin odasına girip tartıştığı anların kaydedildiği görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı apartın sahibi İsmail Ak da Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Olayı anlatan İsmail Ak, "28 Kasım 2019 tarihinde bu öğrenci arkadaşlar Alanya´da bir mağazadan hırsızlık yapmışlardır ve bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Polis Karakolu´na ifade vermişlerdir. Bizler o gece bu öğrenci arkadaşlar karakoldayken saat gece 03.00'e kadar karakolda `Genç oldukları için yanmasınlar geleceklerini karartmasınlar´ diye uğraştık hamile eşimle birlikte. Otelde kalan diğer öğrenci arkadaşlar bu kişilerden devamlı şikayette bulundukları için `Ağabey bunlar hırsızlık yaptı sen bunları daha nasıl tutuyorsun at bunları´ diye bana geliyorlardı. Ben de bu arkadaşların hepsini odama çağırdım ve durumu anlattım, onlara şunu söyledim `İnsanlar hayatlarında hata yapabilirler ama lütfen sizi arkadaşlara ve topluma kazandırmak için elimden geleni yapacağım´ dedim ve kapı önüne koymadım ama `Gözüm üzerinizde. Lütfen insanlarla diyaloglarınızı iyi tutun dedim' " diye konuştu.<br>`İÇKİ İÇİYORLAR´<br>Apartın sahibi İsmail Ak, videonun çekildiği gün yaşananları ise şöyle aktardı:<br>"Olay günü 08.03.2020 tarihinde otelde besledikleri kedi ve köpek için otelde kalanlar bana şikayette bulundu. Ben de çalışan katçı personelim G.E.´ye odalarına gitmelerini kedi ve köpeği barınağa teslim etmelerini söyledim. G. hanım odalarına gittiklerinde kızlar kapıyı açmamış `müsait değiliz´ demiş. O da kapı önünde `İsmail Bey kedi ve köpeği çıkarsın´ demiş. Bunun üzerine Sinem Akyüz de `O kim oluyor ne karışıyor anamız mı babamız mı?´ diye bağırmış ve personelim gelip bana anlattı. Ben de yanıma resepsiyon görevlisi O.E. ve katçı G.E.´yi alarak odalarına gittim, kapıyı çaldım ses vermediler. Ben de `İçerdesiniz kapıyı açın´ dedim. `Müsait değilseniz 5 dakika sizi beklerim´ dedim. Ve kapıyı hayatımda hiç görmediğim bir kız açtı. Ben ona `Sen kimsin´ dedim o da bana `Sen kimsin´ diye bağırdı. `Bu otelin işletmecisiyim seni kim aldı´ dedim odaya girdim. Birde baktım ki alkollü ortamda öğrenciler içki içiyorlar. Sinirlendim `Size 5 dakika müsaade kediyi, köpeği ve arkadaşınızı çıkartın işinize gelmiyorsa hepiniz çıkın´ dedim. Alanya´da bulunan Cumhuriyet Polis Karakolu´na gittik. Orada `Otelde Kimlik Bildirim Sistemi´ne (KBS) girilmemiş tanımadığımız bir kişi var şikayetçiyim´ dedim. Çünkü otellerde kimlik bildirim olduğunu biliyoruz onun için şikayette bulundum. Olay günü karakolda bana geldiler, `Ağabey kusura bakma zaten bizim hırsızlıktan davamız var. Sen de şikayetçi olma bize 1 hafta müsaade et çıkalım´ dedi. Ben de bunun üzerine davacı ve şikayetçi olmadım. Üzerinden 1 ay geçmesiyle birlikte tüm sosyal medyada kamera görüntülerini yayınladılar ve hem ben hem de Alanya olarak zor duruma düştük."<br>`DAVA AÇACAĞIM´<br>46 saniyelik videonun öncesi ve sonrasının kesildiğini savunan İsmail Ak, "Bu videonun öncesi de var sonrası da ama keserek paylaşmışlar. Zaten dava açacağım ve mahkemede videonun tamamını isteyeceğim. Odalarına halen el sürmedik. Gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler. Sözleşmede `otelde alkol alınması otelden çıkış sebebidir´ diyor. Gençlere her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Benim de çocuklarım var. Sırf bu nedenle günlük 23 liraya konaklama, sabah ve akşam yemeği, elektrik, internet hizmeti veriyorum. Ben öğrenciler sorun yaşamasın diye okullar temmuz ayında açıldığında öğrencilerden para almayacağımı dahi söyledim" dedi.<br>'BUGÜNE KADAR KİMSENİN ODASINA BU ŞEKİLDE GİRMEDİM'<br>Sosyal medyada kendisi için linç kampanyası başlatıldığını, insanların yargısız infaz yaptığını söyleyen İsmail Ak, "Bu olaya biraz karşılıklı olarak bakın. Ben durduk yere odaya girmişim. 80 tane oda var. Kızların, erkeklerin odaları, diğer otelimde odalar var. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum, kimsenin odasına bu şekilde girmedim. Ama ben bunlara söyledim. Haziran ve temmuz aylarında tekrardan ilerletilmiş bir eğitim başlayacak. O dönem için ailemle konuştuğumda o insanlardan ben para istemedim. `Bedava kalabilirsiniz, bu da benim size güzelliğim olsun´ dedim. Turizmde 300-400 liraya gece başına kalan müşterilerden feragat ettim. Biz bu sene zaten turist almayacağız. Gelse de almayacağız. Zaten ekonomi olarak zor durumdayız. Bu bana ders oldu. Öğrencilere bu yol olsun, çocuklarımız ileride faydalı olsun diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ama yemin ediyorum ben bu insanlar hakkında hem maddi hem manevi dava açacağım. Gereken bütün yerlere avukatlarımla başvurduk. Bunlardan mahkemede maddi ve manevi tazminat alacağım. O parayı da burada gerçekten ihtiyacı olan çocuklara burs olarak vereceğim. Onların parasına ihtiyacım yok. Onlardan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Yaptıkları insan olarak çok büyük bir karalama. İnsanları ne olur bilmeden yargılamayın" diye konuştu.<br>`FEVRİ OLARAK DAVRANDIM O KONUDA ÖZÜR DİLERİM´<br>Eşinin hamile olduğunu ve videonun yayınlanmasından beri sürekli telefonlarının gece gündüz çaldığını ve insanların bir şeyler öğrenmeye çalıştığını aktaran İsmail Ak, şunları söyledi:<br>"Ben onlara neden kızdım biliyor musunuz? Dedim ki `Arkadaşlar burası benim otelim, benim kanunlarım´ ama ben yüksek tansiyon hastasıyım fevri olarak davrandım o konuda özür dilerim ama oradaki görüntüyü görmüş olsaydınız o zaman onlara bana yapılanlardan daha fazla tepki gösterirdiniz. O videonun başını ve sonunu da koysunlar. Zaten yargı sürecinde isteyecekler onları. Bir insan durduk yere neden bağırsın?"<br>İsmail Ak ayrıca, odada kalan 3 kız öğrenci yurttan ayrıldıktan sonra boşalttıkları odadan bir şey almadığını, dava açacağı için de bir şeye dokunmadığını söyledi. İsmail Ak, odada öğrencilerden kalan içki şişeleri bulunduğunu da iddia etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-04-07 19:58:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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