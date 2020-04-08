(Görüntülü) Akvaryumun yeni üyeleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Akvaryumun yeni üyeleri

DHA

  ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabulünü 15 Mart'ta durduran Antalya Akvaryum'da sualtı dünyası, canlılığını koruyor. Mart ayı ile birlikte yavrulama dönemine giren vatozlar, 24 yavru dünyaya getirdi. Boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen yavrulara, akvaryumun karantina bölümünde özenle bakılıyor. Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 5'inci büyük akvaryumunda, canlılar yavrulamaya başladı. 2012 yılının Ağustos ayında 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 5 milyon litrelik ana tanka sahip Antalya Akvaryum'da, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrekarelik genişliğiyle...

(Görüntülü) Akvaryumun yeni üyeleri

 <br>ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ziyaretçi kabulünü 15 Mart'ta durduran Antalya Akvaryum'da sualtı dünyası, canlılığını koruyor. Mart ayı ile birlikte yavrulama dönemine giren vatozlar, 24 yavru dünyaya getirdi. Boyları 10 ile 15 santimetre arasında değişen yavrulara, akvaryumun karantina bölümünde özenle bakılıyor.<br>Avrupa'nın 2'nci, dünyanın 5'inci büyük akvaryumunda, canlılar yavrulamaya başladı. 2012 yılının Ağustos ayında 15 bin metrekare kapalı alanda kurulan ve 5 milyon litrelik ana tanka sahip Antalya Akvaryum'da, 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrekarelik genişliğiyle dünyanın en büyük su altı tüneli yer alıyor. Dünyanın dört bir tarafından özel uçaklarla balık ve su altı canlılarının getirildiği dev akvaryumda, aralarında köpekbalıkları, vatoz ve mürenlerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin balık türü yer alıyor. Türlerin arasında yavrulama dönemine giren vatozlar da yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi. Gözlem ekibi tarafından takibi yapılan 24 yavru, akvaryumun karantina bölümüne alınarak sağlıklı büyümeleri için 24 saat gözlem altında tutuluyor.<br>Antalya Akvaryum Yaşam Destek Ünitesi Müdürü Çağlar Altınpınar, akvaryumda bulunan canlıların doğadaki ortamlarına en yakın koşulların sağlanmaya çalışıldıklarını söyledi. Koronavirüs salgınından dolayı akvaryumun 1 aydır misafirlere kapalı olduğunu belirten Altınpınar, şunları söyledi:<br>"Canlı sağlığını sürdürebilmemiz için biz burada asgari bir planlamayla çalışmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgınından dolayı birçok yerde hayat durmuş ve yavaşlatılmışken burada tüm hızıyla sürüyor. Bu ay vatozların üreme dönemiydi. 24 yeni yavru dünyaya geldi. Su altında yaşamın devam ettiğinin kanıtı da bu yavrular. Bu dönemde yavruları karantinaya alırız ve burada takip ederiz. Gözlemlerimiz sonrasında büyütme tanklarına aktarıyoruz. Aynı dünyaya gelen bebekler gibi 24 saat gözetim altında tutarız. Bu canlıların büyümesine ve ana tankta yerini alınacak noktaya kadar gözetimimiz altında olurlar. Vatozların dışında 17 adet köpekbalığı yavrumuz dünyaya geldi."DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-08 09:50:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde ...
Dekan Ayhan: Türkiye asılsız habere maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci
YEREL HABERLER Dekan Ayhan: Türkiye asılsız habere maruz kalan ...
Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı
YEREL HABERLER Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı
Akvaryumun yeni üyeleri
YEREL HABERLER Akvaryumun yeni üyeleri
Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl dönümünde pastalı sürpriz
YEREL HABERLER Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl ...
Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: “Yaptıkları çok büyük bir karalama” "Kapıyı hiç tanımadığım biri açtı, ben ona 'Sen kimsin' dedim o da bana 'Sen kimsin' diye bağırdı. “Olayın üzerinden bir ay geçti görüntüleri yayınladılar" “Olay günü karakolda bana geldiler, 'Ağabey kusura bakma zaten bizim hırsızlıktan davamız var. Sen de şikayetçi olma bize 1 hafta müsaade et çıkalım' dediler "Odalarına hiç dokunmadım, gelsinler odanın halini içki şişelerini her şeyi görsünler”
YEREL HABERLER Apartta kız öğrencilerle tartışan işletmeci: ...
(Görüntülü) Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Apart işletmecisinin kız öğrencilerle ...
(Görüntülü) Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli konuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli ...
(Görüntülü) Antalya Polisi'nden 175. yıl klibi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Polisi'nden 175. yıl klibi
Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme (3)
YEREL HABERLER Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı ...
Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Kızların odaya giremezsin diye engellemek istediği şahıs "burası benim malım" diye bağırdı Kızların otelde yaşadıkları korku kamerada Kaymakam Harputlu: “Konu yakın takibimizde”
YEREL HABERLER Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını basıp adeta ...
(Görüntülü) Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan ...
Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü
YEREL HABERLER Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını ...
(Görüntülü) Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın ...
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya ...
Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "İlçede bir korona vakamız var durumu iyi"
YEREL HABERLER Korkuteli Belediye Başkanı İşlek: "İlçede bir korona ...
(Görüntülü) Kardeşlerin ölüm oyunu 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kardeşlerin ölüm oyunu 
(Görüntülü) Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha ...
(Görüntülü) Oğlu koronavirüsten ölen 83 yaşındaki kadın, hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Oğlu koronavirüsten ölen 83 yaşındaki ...
7 yaşındaki çocuk, tüfekle 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuk, tüfekle 8 yaşındaki ağabeyinin ...
Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü 85 yaşındaki dedenin isteğini kırmadılar
YEREL HABERLER Yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü 85 yaşındaki ...
(Görüntülü) Maske uyarısından kavga çıktı, masa sandalye havada uçtu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maske uyarısından kavga çıktı, masa ...
Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli konuldu
YEREL HABERLER Alanya'da caddeye dezenfeksiyon tüneli konuldu
(Görüntülü) Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı dağıtıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muhtar kendi maaşıyla gıda yardımı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X