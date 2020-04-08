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Alanya’da apartman dairesine kumar baskını Baskında 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında 15 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere, toplam 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi.

Alanya’da apartman dairesine kumar baskını Baskında 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında 15 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere, toplam 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek, Kızlarpınar Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynandığını tespit etti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese dün saat 18.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında evin kıraathaneye çevrilmiş bir odasında yapılan incelemelerde masa üzerinde kumar oynamaya yarayan deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve çok sayıda oyun pulları ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişinin hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 47 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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