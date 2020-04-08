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(Görüntülü) Öykü Arin'in annesinden koronavirüs günlerinde ebeveynlere tavsiyeler

DHA

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs günlerinde ev karantinasına girdi. Öykü Arin'in tedavisi boyunca yaklaşık 1,5 sene evde kalma sürecini anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, koronavirüs günlerinde çocuklarıyla birlikte kalan ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Yazıcı, "Her çocuk kendine göre yaratıcılıkta başka güzelliğe sahip. Onu bulması için ona yardımcı olmak, onunla birlikte o güzelliği keşfetmek ve dünyayı yeniden anlamak sizin için bir fırsata dönüşebilir" dedi. İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı,...

(Görüntülü) Öykü Arin'in annesinden koronavirüs günlerinde ebeveynlere tavsiyeler

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5), koronavirüs günlerinde ev karantinasına girdi. Öykü Arin'in tedavisi boyunca yaklaşık 1,5 sene evde kalma sürecini anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, koronavirüs günlerinde çocuklarıyla birlikte kalan ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Yazıcı, "Her çocuk kendine göre yaratıcılıkta başka güzelliğe sahip. Onu bulması için ona yardımcı olmak, onunla birlikte o güzelliği keşfetmek ve dünyayı yeniden anlamak sizin için bir fırsata dönüşebilir" dedi.<br>İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. <br>SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TAKILDI<br>Geçen günlerde koronavirüsle ilgili alınan yeni karar üzerine 20 yaş altında kalan gençlere de 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi sokağa çıkma yasağı geldi. Geçen haftalarda daha 5 yaşına giren minik Öykü Arin için de sokağa çıkma yasağı kararı uygulandı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastane odasında ve evde kalan Öykü Arin, her geçen gün kendisine yeni aktiviteler bulup vakit geçirmeyi öğrendi. Koronavirüs günlerinde evde dans edip, şarkı söyleyip, ekmek yapıp, halı dokuyup ve birçok aktiviteler yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan bireylere de örnek oluyor.<br>İŞİ ÇOCUKLARA BIRAKIN<br>Öykü Arin'in yaklaşık 1,5 yıldır evde kalma sürecini anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, çocuklarıyla birlikte kalan ebeveynlere önerilerde bulundu. Kızı Öykü Arin'le birlikte video çeken Eylem Şen Yazıcı, "Aslında her şeyden önce işi biraz çocuklara bırakmak lazım. Mesela bir kitap okudunuz, o kitaptaki kahramanları birlikte canlandırabilirsiniz. Onları canlandırarak yeni oyunlar yapabilir, resimler yapabilirsiniz. Boyama, kesme, yapıştırma gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Ya da bir film izlediniz, izlediğiniz filmle de aynı şeyleri yapabilirsiniz. Tabi çok öneri ve formül var. Ama en güzeli bazı şeyleri çocuğa bırakıp, onlarla birlikte yeni şeyleri keşfedebilirsiniz. Onun peşinden sürüklenmek belki de en güzel şeylerden biridir" dedi.<br>GÜZEL ZAMAN GEÇİRDİK<br>Akşamları ailecek oyun oynadıklarını anlatan Eylem Şen Yazıcı, ev içerisinde fiziksel aktiviteyi artırmak için yakalamaca oynayıp, yastık savaşı yapmayı ve saklambaç oynamayı tercih ettiklerini söyledi. Yazıcı, "Egzersiz yapıyoruz. Dans ediyoruz. İzlediğimiz animasyonların şarkılarını dinliyoruz. Bunun dışında birçok şey yapmaya çalıştık. Halı örmekten boyamaya, hatta uzay mekiği yapmaya kadar aklınıza gelebilecek birçok şey yaptık. En çok Öykü Arin'in çok sevdiği şeyleri yaptık. Her çocuk kendine göre yaratıcılığa, başka güzelliğe sahip. Onu bulması için ona yardımcı olmak, onunla birlikte o güzelliği keşfetmek ve dünyayı yeniden anlamak sizin için bir fırsata dönüşebilir. Bizim için öyle oldu. Hem Öykü Arin'le güzel zaman geçirmek, onu daha iyi tanımak hem de onunla birlikte tüm dünyayı yeniden öğrenmek için bir fırsat oldu. Umarım sizin için de öyle olur. Umarım sizde bir keşfe çıkarsınız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-08 11:24:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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