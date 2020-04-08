(Görüntülü) Polisi gören hırsız, çaldığını bırakıp kaçtı

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Antalya'da polisi karşısında gören hırsızlık şüphelisi, çaldığı elektrik süpürgesini ve ayakkabısının tekini bırakıp kaçtı. Polis, hırsızın peşine düşerken, bıraktığı spor ayakkabısının teki ve süpürge polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı kameralara yansıdı.<br>Olay, saat 12.00 sıralarında Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikleti ile seyir halinde olan hırsızlık şüphelisi, devriye gezen polis ekibini görünce paniğe kapıldı. Çaldığı süpürgeyi orta refüje bırakan şüpheli, bisikletine binmeye çalıştığı sırada sol ayağına giydiği spor ayakkabısı çıktı. Bisikletine binen hırsızlık şüphelisi kaçmaya devam etti. Polis, şüphelinin peşine düşerken, refüjde kalan spor ayakkabı ile süpürge üzerinde parmak izi çalışması yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin bisikleti ile kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-08 14:19:39<br>

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