(Görüntülü) Büyükşehir'den Bimekan sakinlerine koronavirüs önlemi

<br>ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle 'Evde kal' çağrısı sonrası gidecek yeri olmayan 65 yaş üzeri ve ihtiyaç sahibi 88 evsiz vatandaşı belediyenin Bimekan Merkezi'nde sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor. Bimekan sakinleri kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek Başkan Böcek'e teşekkür etti.<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında yaşamlarını sokakta sürdüren evsiz vatandaşları misafir ettiği Bimekan Merkezi, bu kez koronavirüs salgını dolayısıyla gidecek yeri olmayanları misafir ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evsizler için oluşturduğu Bimekan'da beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılıyor.<br>HER YER DEZENFEKTE EDİLİYOR<br>Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bimekan Merkezi'ndeki yatakhanelerden yemekhaneye kadar her yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Bimekan'ı kullanan vatandaşların günlük rutin olarak ateşleri ölçülüp sağlık kontrolleri yapılıyor.<br>'BİRÇOK KİŞİNİN EVİNDEN DAHA TEMİZ BİR ORTAM'<br>72 yaşındaki Fehmi Güney, Bimekan şartlarının son derece iyi olduğunu ifade ederek, Bizimle ilgilenen Büyükşehir personeli belki kendi evleriyle bu kadar ilgilenmiyordur. Burada sabah kahvaltımız, öğle ve akşam yemeğimiz, çayımız, kahvemiz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Her gün sağlık kontrollerimiz yapılıyor. Yattığımız yerler, yemekhanemiz her gün temizlenip, dezenfekte ediliyor. Emin olun burası birçok kişinin evinden daha güvenli. Görevliler her gün ateşimizi ölçüyor, ellerimiz dezenfekte ediliyor dedi.<br>BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR<br>Kendilerine sunulan bu imkan için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Cengiz Karagöz ise Burada çok iyi bakılıyoruz. Binamızın her yeri dezenfekte ediliyor. Günde 3 öğün yemeğimizi yiyoruz. Sıcak suyumuz var. Çamaşırlarımız yıkanıyor. Her hangi bir sıkıntımız yok. Maskelerimiz ve eldivenlerimiz idare tarafından temin ediliyor diye konuştu.<br>SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR<br>66 yaşındaki Nazım Dönmez böyle bir mekanı hizmeti açtığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Dönmez, Kalp ameliyatı oldum ve koah hastasıyım. Burada ilaçlarımızı da alıyorlar, sağlık kontrolümüzü de yapıyorlar. Odalarımız dezenfekte ediliyor. Yemeklerimiz güzel. Buradaki personel çok iyi ve çok anlayışlı hepsine teşekkür ediyorum dedi. Bir başka Bimekan sakini Murat Demirkapı ise koronavirüs salgını nedeniyle sokakların çok güvenli olmadığını, merkezin ise kendisini çok güvende hissettiğini belirterek, Başkan Böcek'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-08 14:57:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.