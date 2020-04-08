112 istasyonlarına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve çaymatik hediyesi

Pandemi hastanelerine bağışlanan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin ardından , Manavgat Çarşı Arçelik Servisi yetkilisi Mehmet Kafalı da masraflarını kendi karşılayarak 112 istasyonlarına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve çaymatik hediye etti.

112 Acil Servis istasyonlarından gelen talepler karşısında duyarsız kalmayan Manavgat Çarşı Arçelik Servisi yetkilisi Mehmet Kafalı, ekiplerini seferber etti. Kafalı, gelen talep doğrultusunda Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan 112 istasyonuna çamaşır makinesi, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ve Emek Mahallesi’nde bulunan 112 istasyonlarına ise bulaşık makinesi ve çaymatik hediye etti.



"Gelen talepleri karşılamaya çalıştım"

Beyaz eşyaları getirip montajlarını da yaptıran Mehmet Kafalı, 112 acil sağlık ekiplerinin kovid19 ile en ön safta mücadele ettiğini, ilk müdahaleyi 112 ekiplerinin yaptığını belirterek, “Tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi 112 Acil Sağlık ekiplerine de çok teşekkür ediyoruz. Arçelik, sağlık personeli destek hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayarak, özveriyle çalışan personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmuştu. Bu cihazların Manavgat Devlet Hastanemize kurulumlarını biz yaptık. Bunun duyulmasının ardından 112 acil servis istasyonlarımızdan talepler gelmeye başladı. Ben de imkanlarım dahilinde gelen talepleri karşılamaya çalıştım. Ben arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederken, beyaz eşya ve küçük ev aletlerini güzel günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.

Dünya ile birlikte, Türkiye’nin de zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Kafalı, vatandaşları zorunlu olmadıkları sürece evlerinden çıkmamaya, çıkmak zorunda kalanları da sosyal mesafeyi korumaya çağırdı.



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