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112 istasyonlarına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve çaymatik hediyesi

İHA

112 istasyonlarına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve çaymatik hediyesi

Pandemi hastanelerine bağışlanan beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin ardından , Manavgat Çarşı Arçelik Servisi yetkilisi Mehmet Kafalı da masraflarını kendi karşılayarak 112 istasyonlarına bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve çaymatik hediye etti.
112 Acil Servis istasyonlarından gelen talepler karşısında duyarsız kalmayan Manavgat Çarşı Arçelik Servisi yetkilisi Mehmet Kafalı, ekiplerini seferber etti. Kafalı, gelen talep doğrultusunda Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan 112 istasyonuna çamaşır makinesi, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ve Emek Mahallesi’nde bulunan 112 istasyonlarına ise bulaşık makinesi ve çaymatik hediye etti.

"Gelen talepleri karşılamaya çalıştım"
Beyaz eşyaları getirip montajlarını da yaptıran Mehmet Kafalı, 112 acil sağlık ekiplerinin kovid19 ile en ön safta mücadele ettiğini, ilk müdahaleyi 112 ekiplerinin yaptığını belirterek, “Tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi 112 Acil Sağlık ekiplerine de çok teşekkür ediyoruz. Arçelik, sağlık personeli destek hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayarak, özveriyle çalışan personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmuştu. Bu cihazların Manavgat Devlet Hastanemize kurulumlarını biz yaptık. Bunun duyulmasının ardından 112 acil servis istasyonlarımızdan talepler gelmeye başladı. Ben de imkanlarım dahilinde gelen talepleri karşılamaya çalıştım. Ben arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederken, beyaz eşya ve küçük ev aletlerini güzel günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.
Dünya ile birlikte, Türkiye’nin de zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Kafalı, vatandaşları zorunlu olmadıkları sürece evlerinden çıkmamaya, çıkmak zorunda kalanları da sosyal mesafeyi korumaya çağırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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