İntiharından alkol vaadiyle vazgeçti

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Antalya’da 40 metre yüksekliğe çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, alkol getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. Şahıs getirilen alkolü alıp intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yükseklikte falezlerin uç kısmında duran vatandaşı görenler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. olduğu tespit edilen kişiyi ikna etmeye çalışan ekipler, bölgede güvenlik önlemleri de aldı. Ekipler, S.K. ile sohbet ederek, kendilerine doğru gelmesini sağladı.

İçkisinin bittiğini söyleyen S.K., içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. Kendisine getirilen içkiyi içen S.K, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

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