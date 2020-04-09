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(Görüntülü) Belediye başkanından online misafir dönemi

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı. Tütüncü, bir günde yaklaşık 13-14 aile ile sanal ortamda görüşüyor. İnternet ortamında hal hatır soruluyor, sohbet ediliyor ve karşılıklı çaylar yudumlanıyor.Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi her gün onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştirmesiyle tanınan Kepez Belediye Başkanı AK Parti´li Hakan Tütüncü, şimdi de hemşehrileriyle sanal ortamda görüşüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama...

(Görüntülü) Belediye başkanından online misafir dönemi

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı. Tütüncü, bir günde yaklaşık 13-14 aile ile sanal ortamda görüşüyor. İnternet ortamında hal hatır soruluyor, sohbet ediliyor ve karşılıklı çaylar yudumlanıyor.Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi her gün onlarca esnaf ve ev ziyareti gerçekleştirmesiyle tanınan Kepez Belediye Başkanı AK Parti´li Hakan Tütüncü, şimdi de hemşehrileriyle sanal ortamda görüşüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıyan Başkan Tütüncü, her akşam ortalama 13-14 aileyle görüşüyor. İnternet üzerinden yapılan görüşmelerde hal hatır soruluyor, sohbet edilip karşılıklı çaylar yudumlanıyor. Başkan Tütüncü, ailelerin istek ve dileklerinin olup olmadığını soruyor.Hemşehrilerinin taleplerini anında bürokratlarına ileten Başkan Tütüncü, belediye ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduklarını söyledi. Başkan Tütüncü, sanal ortamda yaptığı görüşmeleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Tütüncü, yaptığı paylaşımda "Evde Kal'sak da, 'Evde Kal Antalya' desek de hemşehrilerimizle gönül bağımı koparmıyorum. Bu akşam 13 ailemizin evine konuk oldum. Güzel güzel sohbet ettik. Bize gönüllerini açan dostlara çok teşekkürler. Yeni bir uygulama olarak sanal ziyaretlere başladım. Sevgimiz engel tanımaz" açıklamasında bulundu.Online ziyaretler hakkında konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Korona günlerinden önce hemşehrilerimiz bizi sosyal medyadan evlerine davet ederdi. Biz de her akşam 3-4 aileyi ziyaret eder, çaylarını içerdik. Bunu da haftada 3-4 gün yapardık. Aile ile baş başa güzel bir sohbet yapardık. Biz bir aileye misafir olurduk ama o apartmandaki tüm aileler de gelir sohbetimize katılırdı. Bu bizim için klasik hale gelmişti" dedi.Koronavirüsün görülmesiyle herkesin evlerinde izole olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Durum böyle olunca bizim açımızdan iş değişmiş oldu. Gidemediğimiz davetleri sanal ortama taşıma fikri doğdu. Şimdi hemşehrilerimize online misafir oluyoruz. Gündüz işlerimizi bitirdikten sonra eve geçiyoruz ve evden de ailelere online ziyaretlerde bulunuyoruz. İnşallah teknolojinin verdiği birçok imkanla bunu biraz daha geliştireceğiz. Bu zor günlerde sosyal motivasyonu yüksek tutmak lazım. Moral çok önemli. Biz de toplumsal psikolojiye katkı sağlamak istedik. Böyle bir adım attık. Her akşam 11,5 saat içerisinde yaklaşık 1314 eve online ziyaret yapıyoruz" diye konuştu.Antalya'nın 'evde kal' çağrısına uyduğunu sözlerine ekleyen Başkan Tütüncü, konuşmasını şöyle tamamladı:"Antalya genelinde çok bilinçli bir halka sahibiz. Kepez özelinde de hemşehrilerimizin de çağrılara kulak verdiğini görüyoruz. Bugün evlere maske dağıtan ekibimizle birlikteydim. Bir binanın içerisine girdiğimiz zaman bütün kapıları çaldığımızda hemşehrilerimiz evlerindeydi. Bu bizim için büyük mutluluk vesilesi. Özellikle çocuklara ve gençlere çok teşekkür ediyorum. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uyuyorlar. Bu da çok güzel bir durum."DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-09 09:57:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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