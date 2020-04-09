Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

<br>Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi sahilinde caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü bulundu.<br>Gazipaşa'da, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü Kahyalar Sahili'ne vurdu. 3 gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa, çevreye kötü kokular yaymaya başladı. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Yücel BULUT<br>2020-04-09 11:06:55<br>
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