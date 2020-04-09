(Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı

<br>Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı<br>*Su siparişleri son 1 ayda yüzde 70 artarken, en çok tercin edilen 19 litrelik 'kullan-at' damacanalar piyasada 15 TL ile 18 TL arasında satılıyor. <br>*Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, "Kullan-at damacanalar sebillerde kullanılamıyor. Çünkü su azaldıkça damacana da büzüşüyor. Dış depozito bedeli vatandaştan alındığı için fiyata yansıyor" dedi.<br>Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını insanları etkilemeye devam ediyor. Alınan önlemlerin başında ise virüsün yayılımını yavaşlatmak için insanlara yapılan 'evde kal' çağrıları geldi. İnsanların büyük çoğunluğu bu çağrıya karşılık vererek evde kaldı. İnsanların evde kalması nedeniyle bazı ürünlerin tüketimi de arttı. Satışı artan ürünler arasında yer alan damacana suda da en çok kullan-at damacanalar tercih sebebi oldu. Son bir ayda yüzde 70 artışın görüldüğü damacana sularda en çok da 19 litrelik kullan-at damacanalar rağbet görüyor.<br>Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, koronavirüs salgınının ardından işi iyi giden sektörlerden olduğunu belirterek, ?Satışlarımız arttı ancak fiyatlarımız sabit. Son günlerde dönüşümsüzlere aşırı talep oldu. Ancak, dönüşümlü damacanaların da güvenli olduğunu anlayan vatandaşlar yeniden bu damacanalara yönelmeye başladı" dedi.<br>20 yıldır damacana sektöründe olduğunu hatırlatan Halil Mert, ?Genellikle işlerimiz yaz aylarında artardı. Ancak, bu virüs nedeniyle yaz gelmeden satışlarımız ikiye katladı. Vatandaşlar son zamanlarda yanlış algılamalardan dolayı kullan-at damacanalarına aşırı ilgi göstermeye başladı. Kullan-at damacanaları hakkında da doğru bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu tür damacanalar sebillerde kullanılamıyor. Çünkü su azaldıkça damacana da büzüşüyor. Ayrıca su kaçırabiliyor. Bu da farkına varılmadığı zaman su taşkınlığına neden olabiliyor" diye konuştu.<br>Vatandaşların dönüşümlü damacanaları da gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini sözlerine ekleyen Halil Mert, ?Damacanalar tesislerde dolum yapılmadan önce 85 ile 100 derece arasındaki sıcaklıkta temizleniyor. Oluşabilecek bakteriler böylece ölüyor. Vatandaşlarımız bu damacanaları da gönül rahatlığı ile kullanabilir. Ayrıca, arkadaşlarımız virüs salgını öncesinde de maske, eldiven ve galoşlarla sevkiyatlarını yapıyorlardı. Bunu daha da sıkılaştırdık. Şu an 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın siparişlerine öncelik veriyoruz" dedi.<br>Kullan-at ile diğer damacana arasındaki farka da değinen Halil Mert, konuşmasını şöyle tamamladı:<br>?Kullan-at damacananın dış depozito bedeli vatandaştan alındığı için fiyata yansıyor. Dönüşümlü de ise vatandaş sadece içerisindeki suyun bedelini ödüyor. Bugün vatandaşımız kullan-at damacanaya 15 TL ile 18 TL arasında para verirken, dönüşümlü damacanaya 10 TL ile 13,5 TL arasında para veriyor."<br>Kullan-at damacana siparişi veren vatandaş Taner Baysal ise koronavirüs nedeniyle bu damacanayı daha güvenli bulduğu için tercih ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-09 11:17:17<br>

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