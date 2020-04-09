(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

DHA

(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

<br>Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi<br>*Antalya'nın Akseki ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı. <br>*Dağ keçileri karayolunun yakınlarına inerek beslendi.<br>Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, pek çok vatandaş da evde kaldı. Vatandaşlar evden çıkmayınca trafiğe çıkan araç da ciddi oranda azaldı. Bu durum daha çok doğadaki hayvanlara yaradı.<br>Trafik akışının en yoğun olduğu noktalardan AntalyaKonya karayolunun AksekiSeydişehir arasında kalan Üzümdere av koruma sahasında araç yoğunluğu azalınca, dağ keçileri yol kenarına kadar indi. Burada beslenen dağ keçileri objektiflere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-09 12:07:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara ...
Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma ...
Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
YEREL HABERLER Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
YEREL HABERLER Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
(Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' ...
Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
YEREL HABERLER Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' ...
Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı ...
Organik sera karpuzunda hasat heyecanı Döllenmesi için bal arısı kullanılıyor kilogramı 5 TL'den satılıyor Dikimi bakımı kolay, masrafı yok
YEREL HABERLER Organik sera karpuzunda hasat heyecanı Döllenmesi ...
Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
YEREL HABERLER Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını Baskında 12 kişiye toplam 52 bin 500 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar ...
Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ...
(Görüntülü) Belediye başkanından online misafir dönemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye başkanından online misafir ...
Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 TL para cezası Vali Karaloğlu'nun "ilginç olaylar yaşanıyor" sözleriyle anlattığı baskının detayları belli oldu
YEREL HABERLER Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 ...
(Görüntülü) Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı ...
Koronavirüs tehdidi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs tehdidi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi ...
(Görüntülü) 'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla paylaştı Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 57 bin 200 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler ...
Evden palyaço yayını
YEREL HABERLER Evden palyaço yayını
Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü
'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
Belediye başkanından online misafir dönemi
YEREL HABERLER Belediye başkanından online misafir dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X