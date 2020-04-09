Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 kişiye 155 bin 572 TL korona yasağı cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 kişiye 155 bin 572 TL korona yasağı cezası

İHA

Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 kişiye 155 bin 572 TL korona yasağı cezası

Antalya'da korona virüsle mücadele kapsamında kurallara uymayanlara ceza yağdı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile sosyal mesafe kuralına uymayan onlarca kişiye idari ceza uygulandı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Antalya'da tedbirler alınmaya ve kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Hattı'na bugüne kadar toplam 55 bin 215 çağrı geldi. Bilgi alma, seyahat izni, bankacılık işlemleri, gıda talebi ve sağlık işlemleri gibi çağrıların 47 bin 953'ü karşılandı.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 32 bin 950 TL ceza
Sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplam 2 bin 888 kişi ikaz edilerek evlerine gönderildi. İkazlarına uymayanlara ise para cezası uygulandı. 65 yaş üstü 41 kişiye toplam 16 bin 62 TL, 20 yaş altı 42 kişiye de 16 bin 888 TL para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara 122 bin 622 TL ceza
Sokağa çıkma yasağının yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uymayan 101 kişiye ise 122 bin 622 TL para cezası uygulandı.

Şehre giriş yasağı kapsamında bin 684 araç geri çevrildi
Antalya'ya şehir dışından gelen araçların giriş çıkış denetimlerinde, Gazipaşa'dan 957, Manavgat'tan 303, Kaş'tan 201, Elmalı'dan 12, Korkuteli'nden 196, Aksu'dan 493, Döşemealtı'ndan 684 olmak üzere toplam 2 bin 846 aracın girişine izin verildi. Aynı giriş noktalarındaki denetimlerde bugüne kadar toplam bin 684 araç geri çevrildi. İl dışından gelerek, tebligat yapılarak kabul edilen kişi sayısı ise 3 bin 552 olarak açıklandı.

49 bin 102 araç ve 92 bin 88 kişi kontrol edildi
Şehirler arası seyahat tedbirleri kapsamında 43 bin 374 özel araç ve 78 bin 5 kişi (şoför ve yolcular), 5 bin 728 adet ticari araç ve toplam 14 bin 83 kişinin kontrolü gerçekleştirildi. Toplamda 49 bin 102 araç ve 92 bin 88 kişinin kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 3
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol ...
(Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara ...
Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma ...
Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
YEREL HABERLER Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
YEREL HABERLER Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
(Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' ...
Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
YEREL HABERLER Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' paylaşımı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan esprili 'EvdeKalAntalya' ...
Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı ...
Organik sera karpuzunda hasat heyecanı Döllenmesi için bal arısı kullanılıyor kilogramı 5 TL'den satılıyor Dikimi bakımı kolay, masrafı yok
YEREL HABERLER Organik sera karpuzunda hasat heyecanı Döllenmesi ...
Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
YEREL HABERLER Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını Baskında 12 kişiye toplam 52 bin 500 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar ...
Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ...
(Görüntülü) Belediye başkanından online misafir dönemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belediye başkanından online misafir ...
Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 TL para cezası Vali Karaloğlu'nun "ilginç olaylar yaşanıyor" sözleriyle anlattığı baskının detayları belli oldu
YEREL HABERLER Villaya baskında kumar oynayan 13 kişiye 57 bin 200 ...
(Görüntülü) Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'nın tarihi ilçesi Elmalı ...
Koronavirüs tehdidi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs tehdidi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi ...
(Görüntülü) 'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz'
Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla paylaştı Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 57 bin 200 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X