(Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

<br>Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor<br>Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce sahile ölüsü vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa kaldırılmayı bekliyor.<br>Gazipaşa'da 3 gün önce, yaklaşık 50 kilo civarında caretta caretta cinsi bir kaplumbağa ölüsü Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağanın ölüsü sahilde çürümeye terk edildi. Vatandaşlar, kökü koku yayayn kaplumbağanın ölüsünün sahilden kaldırılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-09 12:14:39<br>
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