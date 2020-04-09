Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Erman O. (45), polisin çalışması sonucu yakalandı. Erman O., polise, "Ben hastaneden kaçmadım. Kimse bir şey söylemediği için çıkıp gittim" dedi.<br>Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Erman O., saat 07.00 sıralarında kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Erman O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Nüfusta kayıtlı adresinde bulunamayan Erman O., Yıldız Mahallesi'nde sokakta dolaşırken yakalandı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Erman O., "Ben hastaneden kaçmadım. Kimse bir şey söylemediği için çıkıp gittim" dedi.<br>Erman O., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞLU<br>2020-04-09 12:20:48<br>

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