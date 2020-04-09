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Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı

İHA

Antalya'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı

Antalya'da yaşayan minik Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki paraları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ömer Tayyip Arslan, kitap ve bisiklet parası biriktirdiği kumbarasındaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Duygulandıran paylaşımı kendi sosyal medya hesabında paylaşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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