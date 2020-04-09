Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor Sebze meyve üretimi ve sevkıyatına korona virüs düzenlemesi Hale gelen ürünler paketlenip kamyonlarla Türkiye'ye dağıtılıyor Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır, vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir" "Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten, kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin, fiyatlarımız geçen senenin altında" "Fiyatların sadece çiftçi açısından olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok"

İHA

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerinin artırıldığı bugünlerde, Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor. Ürün bolluğunun yaşandığı halde, tüketicinin sebzeye ulaşmasında bir sıkıntı yaşamayacağı dile getirildi.

Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor Sebze meyve üretimi ve sevkıyatına korona virüs düzenlemesi Hale gelen ürünler paketlenip kamyonlarla Türkiye'ye dağıtılıyor Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır, vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir" "Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten, kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin, fiyatlarımız geçen senenin altında" "Fiyatların sadece çiftçi açısından olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok"

Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerinin artırıldığı bugünlerde, Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor. Ürün bolluğunun yaşandığı halde, tüketicinin sebzeye ulaşmasında bir sıkıntı yaşamayacağı dile getirildi.
Örtü altı üretimin merkez üssü Antalya’da çiftçiler üretime devam ediyor. Çiftçiler aldıkları önlemler sonrası seralarında başta domates, salatalık, patlıcan, biber, kabak, fasulye olmak üzere üretimlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, korona virüs önlemleri çerçevesinde çalışma saatleri sabah 06.00 akşam 18.00 olarak düzenlendi. Hale girip çıkan herkesin maske taktığı görüldü. İşletmelerde çalışan işçilerin ise sosyal mesafe kuralına uydukları, hepsinin maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin çalıştığı halde, saatlerin değişmesiyle birlikte hareketliliğin öğle saatlerine kadar sürdüğü bildirildi.

"Saat düzenlemesi var"
Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Türkiye’nin en büyük sebze meyve hallerinden biri olan yerleşkeye günlük 5 bine yakın aracın girdiğini kaydetti. Halde 144 komisyoncunun işlem yaptığını dile getiren Yılmaz, "Korona virüs önlemleri nedeniyle hal saat 06.00’da açılıyor, akşam 18.00 gibi kapanıyor. Sevkıyat bölümü çalışmalarına devam ediyor. Çünkü paketlenerek il dışına ürünlerin gitmesi gerekiyor" diye konuştu.
Hale giriş çıkış yapan üreticiden alıcıya kadar herkesin maske takmak zorunda olduğunu ifade eden Yılmaz, “Herkes uyarılıyor maske takması konusunda. Kantarda ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Her gün her işletmenin dezenfeksiyon işleminin yapılmasına geçiyoruz" diye konuştu..

"Ürün sıkıntısı olmaz"
Korona virüs tedbirlerine rağmen hale geçen seneki aynı ürünlerin gelmeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, “Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır. Vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir. Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten. Kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin. Fiyatlarımız geçen senenin altında. Mesela geçen yıl 6 lira olan domatesin kilo fiyatı bugün 3 lira seviyesinde. limon, patates, soğan, sarımsak hariç fiyatlar geçen yılın altında" dedi.
Korona virüs nedeniyle hale ürün girişinde bir azalma olmadığına işaret eden Yılmaz, “Fakat tırların yurt dışına çıkışında sorun olduğu için ihracatımız düştü. Ardından fiyatlar düştü. Çiftçi açısından fiyatlarda olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok. Çünkü düşük fiyata ürün yiyorlar" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Antalya Hali’nin Türkiye’ye olduğu gibi Avrupa’ya da hitap ettiğini vurgulayarak, üreticinin ve halin üretmeye, çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Üretmeye devam ediyoruz"
Aksu ilçesinde domates üretimi yapan ve hale ürün getiren Kadir Göl, "Fiyatlar düşük ama biz üretmeye devam ediyoruz. Virüse karşı maske taktık. Virüs var diye yatamayız. Halka hizmet hakka hizmettir. Biz üretiriz" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla paylaşıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla ...
Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı Salgından önce yakalandığı Korona virüs testi pozitif çıktı Alanya’da 37 yaşındaki kadın Korona virüsü yenip evine döndü
YEREL HABERLER Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ ...
Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor
YEREL HABERLER Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu ...
Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara ...
Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
YEREL HABERLER Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza
YEREL HABERLER Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol ...
(Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona ...
Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
YEREL HABERLER Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey ...
(Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 4
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 3
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol ...
(Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için bağışladı
YEREL HABERLER Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için ...
Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 kişiye 155 bin 572 TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 ...
(Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara ...
Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma ...
Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
YEREL HABERLER Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
YEREL HABERLER Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
(Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' damacanalara ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tehditi 'kullan-at' ...
Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu
YEREL HABERLER Caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X