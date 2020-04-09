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Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon firmaları Haziran ayını bekliyor Nisan ve Mayıs düğünleri Hazıran ve sonrasına ertelendi Antalya’da Nisan ve Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan çiftlerin yüzde 70’i düğünlerini yaz aylarına, yüzde 30’u ise 1 yıl sonraya erteledi Erteleme ve iptallerden organizasyon firmalarının şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL zarar ettiği belirtildi Organizasyon firması sahibi Bedir: "Devletin verdiği kredi ve destek paketiyle ayaktayız"

İHA

Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon firmaları Haziran ayını bekliyor Nisan ve Mayıs düğünleri Hazıran ve sonrasına ertelendi Antalya’da Nisan ve Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan çiftlerin yüzde 70’i düğünlerini yaz aylarına, yüzde 30’u ise 1 yıl sonraya erteledi Erteleme ve iptallerden organizasyon firmalarının şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL zarar ettiği belirtildi Organizasyon firması sahibi Bedir: "Devletin verdiği kredi ve destek paketiyle ayaktayız"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Antalya’da organizasyon ve düğün sektörünü de etkiledi. Nisan ve Mayıs aylarında dünya evine girecek çiftlerin çoğunun düğünlerini yaz aylarına, bazılarının da gelecek yıla ertelediği bildirildi. Yaşanan iptal ve ertelemelerden ise organizasyon firmalarının şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL zarar ettiği belirtildi.
Antalya Batu Production Organizasyon & Cast Ajans sahibi Furkan Bedir, korona virüsünün Türkiye’de görüldüğü ilk tarih olan 10 Mart’tan bugüne kadar düğün sektöründeki iptal ve ertelemelere değindi, Antalya’da faaliyetlerini sürdüren 70’ye yakın firmanın ilk korona vakasının tespitinin ardından alınan tedbirler çerçevesinde organizasyon sektörünün durgunluk yaşamaya başladığını ifade etti. Bedir, kentte her yıl ortalama 5 bin düğün organizasyonu gerçekleştiğini belirterek, mevcut planlamalar dahilinde 2020 yılında düğün yapmayı planlayan kişilerin yüzde 55’inin henüz planlarında bir değişiklik yapmadığını ve korona virüs sürecinin ilerlemesini yakından takip ettiğini söyledi. Geriye kalan kısımda ise evlenecek çiftlerin yüzde 25’inin düğün tarihlerini Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ertelediğini, kalan yüzde 20’lik kesimin de düğün organizasyonlarını iptal ettiğini vurguladı. Bedir, bu orantının virüsün görüldüğü ilk tarihten bugüne kadar oluştuğuna dikkat çekerek, sürecin uzaması halinde bu tablonun değişebileceğine işaret etti.

"Yüzde 30’u 2021 yılına erteledi”
Düğün organizasyonlarını erteleyen çiftlerin tercihinin yine 2020 yılı içerisinde olduğunu kaydeden Bedir, “Erteleyenlerin yüzde 70’i düğünlerini yine 2020 yılı içerisinde haziran, temmuz, ağustos aylarında yapmayı planlarken, yüzde 30’u ise düğün tarihlerini bir yıl erteleme kararı alarak 2021 yılı yaz aylarında yapmayı planlamakta. Mevcut durumda 2020 yılında dünya evine girecek olan çiftler arasından Temmuz ayında düğün yapmayı planlayanların sadece yüzde 5’i, Mayıs ve Haziran ayında düğün yapmayı planlayanların yüzde 12’si, Mart ve Nisan ayında düğün yapmayı planlayanların ise yüzde 80’i düğün tarihlerini ertelemiş bulunuyor. Toplam sayı baz alınacak olursa, virüsün ülkemizdeki ilk ayı olması da göz önünde bulundurulursa düğün iptallerinin şu anda yüzde 20 oranında seyir ettiği düşünülüyor” dedi.

“Kolaylık sağlıyoruz”
Düğünlerini erteleyen ya da iptal eden çiftlere, organizasyon şirketleri olarak kolaylık sağlamaya çalıştıklarını belirten Bedir, bu çiftlerin yüzde 80’inden herhangi bir ek ücret talep edilmediğini ve virüs dolayısıyla düğünlerini ileri bir tarihe erteleyebildiklerini belirtti. Çiftlerin organizasyon firmalarının bu yaklaşımından oldukça memnun olduğuna değinen Bedir, mevcut tablonun virüsün yayılımı ile ilerleyen tarihlerde daha vahim bir hal almasından, sektörel anlamda korku yaşadıklarını dile getirdi.

1 milyon 300 bin TL zarar
Bedir, iptal ve erteleme oranlarının sadece düğünler için değil, kına gecesi, nişan, sünnet düğünü, nikah töreni gibi faaliyetlerde de aynı oranda seyrettiğini söyledi. Düğün organizasyonlarının fiyat aralığına değinen Bedir, “Yemeksiz olarak 5 bin 7 bin 500 TL arasında değişiyor. Yemekli olması halinde kişi sayısına göre 3540 bin TL arasında. Mevcut durumda iptal edilen organizasyonların toplam bütçesi göz önüne alındığı zaman henüz Nisan ayında olmamıza rağmen sektörel bazda 1 milyon 300 bin TL zarar edildiği tahmin edilmekte. Organizasyon firmaların şu an için çözüm yolu arıyor. Virüsten dolayı kapanan firmalar Mart ve Nisan ayında yüzde 3 gibi bir rakamda. Bu sayı gayet kabul görebilir bir standartta. Virüsün aynı yayılım hızı ile devam etmesi ve önlemleri katılaştırması neticesinde bu rakamın yüzde 20’lere kadar çıkacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Firmaların şu anda devletin ve bankaların açıklamış olduğu kredi ve destek paketleri sayesinde ayakta durmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Bedir, mevcut tablonun hem organizasyon sektörü hem de ülke adına ilerleyen günlerde daha iyimser bir tablo çizeceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

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