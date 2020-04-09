Hırsızlık kurbanı restoran sahibi: "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hırsızlık kurbanı restoran sahibi: "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor"

DHA

Hırsızlık kurbanı restoran sahibi: "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor"

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'Vahap Usta' olarak tanınan restoran işletmecisi Vahap Yüce'ye ait depodan vantilatör, gaz sobası, çay termosu ve elektrikli ısıtıcı gibi malzemelerin bulunduğu 100 bin lira değerindeki eşyalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Yüce, "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor" dedi.<br>Hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Kızılarak Mahallesi'nde bulunan bir binanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Gürsü Mahallesi'nde bulunan restoranın yedek malzemelerini koyduğu depoya gelen Vahap Yüce, yaklaşık 100 bin lira değerindeki eşyalarının çalındığı görünce polisi aradı. İhbar üzerine depoya gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.<br>Kaybının büyük olduğunu belirten işletmeci Vahap Yüce, "Yakınlarım asma kilidin kırık olduğu görünce haber verdi. İçeride bulunan vantilatörler, gaz sobaları, çay termosları ve elektrikli ısıtıcıları çalmışlar. Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor. Çok üzüldüm. İnşallah bir an önce yapanlar bulunur" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞLU<br>2020-04-09 14:09:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon firmaları Haziran ayını bekliyor Nisan ve Mayıs düğünleri Hazıran ve sonrasına ertelendi Antalya’da Nisan ve Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan çiftlerin yüzde 70’i düğünlerini yaz aylarına, yüzde 30’u ise 1 yıl sonraya erteledi Erteleme ve iptallerden organizasyon firmalarının şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL zarar ettiği belirtildi Organizasyon firması sahibi Bedir: "Devletin verdiği kredi ve destek paketiyle ayaktayız"
YEREL HABERLER Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon ...
Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla paylaşıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla ...
Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı Salgından önce yakalandığı Korona virüs testi pozitif çıktı Alanya’da 37 yaşındaki kadın Korona virüsü yenip evine döndü
YEREL HABERLER Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ ...
Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor
YEREL HABERLER Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu ...
Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara ...
Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor Sebze meyve üretimi ve sevkıyatına korona virüs düzenlemesi Hale gelen ürünler paketlenip kamyonlarla Türkiye'ye dağıtılıyor Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır, vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir" "Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten, kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin, fiyatlarımız geçen senenin altında" "Fiyatların sadece çiftçi açısından olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok"
YEREL HABERLER Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye ...
Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
YEREL HABERLER Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza
YEREL HABERLER Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol ...
(Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona ...
Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
YEREL HABERLER Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey ...
(Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 4
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 3
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 2
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
(Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol ...
(Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer ...
Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için bağışladı
YEREL HABERLER Evindeki dikiş makinesini maske üretimi için ...
Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 kişiye 155 bin 572 TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER Antalya'da korona yasağına uymayanlara ceza yağdı 184 ...
(Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara sosyal mesafe ihlalinden de ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Villada kumar oynarken yakalananlara ...
Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ziyaretçi girişine kapalı parkları bakıma ...
Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
YEREL HABERLER Tavuk etiyle zehirlenen 3 köpek öldü
Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gıda yardımını sürdürüyor
Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı
YEREL HABERLER Saklıkent'e 10 yıl sonra nisanda kar yağdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X