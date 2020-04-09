Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)

DHA

TELEVİZYONDAN GÖRDÜ Kumbarasında yaz aylarında okumak amacıyla kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyondan görüp çok etkilendiğini söyledi. Bu nedenle kendisinin de yardım yapmak istediğini ve aklına kumbarasında biriktirdiği harçlıklarının geldiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, "Bazı kişiler yapmış, ben de yapmak istedim. Annemle babama söyledim. Kumbaramdaki 166 lira 30 kuruşu bağışladım" dedi. Ömer Tayyip Arslan'ın bir otelde elektrikçi olarak...

Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)

<br>TELEVİZYONDAN GÖRDÜ<br>Kumbarasında yaz aylarında okumak amacıyla kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyondan görüp çok etkilendiğini söyledi. Bu nedenle kendisinin de yardım yapmak istediğini ve aklına kumbarasında biriktirdiği harçlıklarının geldiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, "Bazı kişiler yapmış, ben de yapmak istedim. Annemle babama söyledim. Kumbaramdaki 166 lira 30 kuruşu bağışladım" dedi.<br>Ömer Tayyip Arslan'ın bir otelde elektrikçi olarak çalışan babası Halil Arslan ise, "Tayyip televizyonda haberlerde kendi yaşıtlarının bağışlarını görmüş. Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isteğini duyunca, 'Baba ben de yatırmak istiyorum' dedi. Kumbarasındaki parasını saydık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kendisi adına ben götürüp Vakıfbank'ta kampanya hesabına yatırdım" dedi.<br>VALİ KARALOĞLU'NDAN PAYLAŞIM<br>Ömer Tayyip Arslan'ın bağışından sosyal medya vasıtasıyla haberdar olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" paylaşımında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-09 15:08:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu kapıdan alınıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri ...
Döşemealtı Belediyesi’nden sitelere dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi’nden sitelere dezenfeksiyon
Alanya'da marketçi kardeşlerden iyilik hareketi
YEREL HABERLER Alanya'da marketçi kardeşlerden iyilik hareketi
Antalya’nın 2 bin 365 metre zirvesine kar düştü Kemer'de Nisan karı
YEREL HABERLER Antalya’nın 2 bin 365 metre zirvesine kar ...
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp saç başa kavga eden dilenciler bugün dilenirken yine polise yakalandı Dilencinin Korona vurdumduymazlığı: "Korona bize bir şey yapmaz, Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" Üç dilenciye 192' şer TL ceza uygulandı Polisin 20 yaş altı olduğu için ayrı ceza yazdığı dilenci: “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım”
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi hiçe sayıp saç başa kavga eden ...
Manavgat Belediyesi maskeleri evlere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi maskeleri evlere ulaştırıyor
Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi
YEREL HABERLER Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim ...
Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, hareketin kralını görürsün" tehdidi Kamyonu çalıp çekiciyle götürdü, adliyeye sevk edilirken polise "Hareket çekme, kralını görürsün" dedi Hırsızın kamyonu kendisininmiş gibi çekiciye yükleyip götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinden polise "Hareket çekme, ...
Eşiyle birlikte korona virüs tedavi gördüğü hastaneden tek başına taburcu oldu Tedavisinin 7'inci gününde eşini kaybeden yaşlı kadın bugün tek başına taburcu edildi Belçika'dan gelen ve Antalya’da korona virüsü yenen gurbetçi 66 yaşındaki kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı Korona virüsü yenen yaşlı 66 yaşındaki kadın: "Ölümle yaşam arasında gidip geldim" Herkes evinde kalsın, Allah kimseyi bu hastalığa yakalatmasın"
YEREL HABERLER Eşiyle birlikte korona virüs tedavi gördüğü ...
Kemer'da maskesi olmayan ev kalmayacak Maske üreten gönüllü sayısı artıyor
YEREL HABERLER Kemer'da maskesi olmayan ev kalmayacak Maske üreten ...
Hırsızlık kurbanı restoran sahibi: "Korona günlerinde bile hırsızlar boş durmuyor"
YEREL HABERLER Hırsızlık kurbanı restoran sahibi: "Korona günlerinde ...
Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon firmaları Haziran ayını bekliyor Nisan ve Mayıs düğünleri Hazıran ve sonrasına ertelendi Antalya’da Nisan ve Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan çiftlerin yüzde 70’i düğünlerini yaz aylarına, yüzde 30’u ise 1 yıl sonraya erteledi Erteleme ve iptallerden organizasyon firmalarının şu ana kadar 1 milyon 300 bin TL zarar ettiği belirtildi Organizasyon firması sahibi Bedir: "Devletin verdiği kredi ve destek paketiyle ayaktayız"
YEREL HABERLER Rezervasyonların iptal olduğu düğün organizasyon ...
Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla paylaşıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, korona virüsle mücadelesini dünyayla ...
Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay sonra sapasağlam çıktı Salgından önce yakalandığı Korona virüs testi pozitif çıktı Alanya’da 37 yaşındaki kadın Korona virüsü yenip evine döndü
YEREL HABERLER Ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastaneden 2 ay ...
(Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA KORONAVİRÜS SESSİZLİĞİ ...
Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu aşamalardan geçiyor
YEREL HABERLER Pandemi hastanesinde Covid-19 şüphelileri bu ...
Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara ...
Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor Sebze meyve üretimi ve sevkıyatına korona virüs düzenlemesi Hale gelen ürünler paketlenip kamyonlarla Türkiye'ye dağıtılıyor Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır, vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir" "Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten, kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin, fiyatlarımız geçen senenin altında" "Fiyatların sadece çiftçi açısından olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok"
YEREL HABERLER Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye ...
Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
YEREL HABERLER Minik Ömer'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" bağışı
Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza
YEREL HABERLER Alanya’da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol ...
(Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona yasağı cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da 197 kişiye 196 bin TL korona ...
Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
YEREL HABERLER Hastaneden karantinadan kaçan hasta: Kimse bir şey ...
(Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X