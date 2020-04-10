Başkan Ulutaş’tan Sağlık Çalışanlarına Moral Ziyareti

Antalya’nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Korona virüs ile mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kaş Devlet Hastanesinde görevli sağlık personelini ziyaret etti. Ziyaret sırasında servisleri tek tek dolaşarak sağlık personelleriyle sohbet eden Başkan Ulutaş, ”Bu süreçte sağlık çalışanlarımız hem hastalığın yayılmasını engelleme, hem de tedavi etme adına gece gündüz demeden 24 saat çalışıyorlar. Onların her zaman yanındayız. Bizlerde bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza hem moral vermek, hem de teşekkürlerimizi iletmek için hastanemizdeki doktorlarımızı ve çalışanlarımızı ziyaret ettik.”dedi.

Ziyaretin ardından koronavirüs ile mücadele çalışmaları hakkında Kaş Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Yılmaz ve Hastane Müdürü Hüseyin Teke’den bilgi alan Başkan Ulutaş hastane girişine de dezenfekte tüneli kuracaklarını sözlerine ekledi.

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