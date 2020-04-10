Konyaaltı Belediyesi’nden evde kalanlara kitap hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaaltı Belediyesi’nden evde kalanlara kitap hediyesi

İHA

Konyaaltı Belediyesi’nden evde kalanlara kitap hediyesi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede yaşayan vatandaşların evde kalarak kitap okuma çağrısı yanıt bulunca, belediyenin elinde bulunan kitapları vatandaşların evlerine gönderme kararı aldı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in geçen hafta evde kalarak kitap okuma çağrısı, kartopu gibi büyüdü ve Antalya’da yaşayanlar, sosyal medyada birbirlerini etiketleyerek okuduğu kitapları paylaştı. Büyüyen kampanyaya kısa sürede yüzlerce kişi katıldı. Kitap okuyarak evde kalma yönündeki tavsiyenin olumlu karşılık bulmasını kendisini çok mutlu ettiğini belirten Semih Esen, geçen hafta bir sürpriz hazırlayacaklarını açıkladığını hatırlattı.
Dün itibariyle belediyenin elinde bulunan yaklaşık 4 bin kitabı Konyaaltı’nda vatandaşlara dağıtmaya başlayacaklarını belirten Esen, “İlçemizde kitabın çok sevildiğini bu küçük kampanya ile gördük. Bu salgın günlerinde birçoğumuz uzun süredir ara verdiğimiz kitapları yeniden okumaya başladık. Evde kaldığımızda en güzel etkinliklerden birinin kitap okumak olduğunu birçok vatandaşımız fark etti. Belediye olarak hayırseverlerin bize bağışladığı kitapları dağıtmanın anlamlı olacağını düşündük. Vatandaşlarımıza bir tavsiyemiz de okudukları kitapları komşuları ile paylaşarak daha çok insanın okumasını sağlaması yönündedir. Bu zor günler bittikten sonra aydınlık günlerde belediyemizin inşa edeceği büyük bir kütüphane projesi var. Oluşturacağımız kütüphanemiz sizlere çok daha zengin kaynaklar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Parkta kız yüzünden kavga eden iki gence ...
Antalya’nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile temizlendi
YEREL HABERLER Antalya’nın 19 ilçesi 32 bin litre dezenfektan ile ...
Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini kabul etmedi
YEREL HABERLER Kamera kaydına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini kabul ...
Büyükşehir’in Mobil Destek Ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Mobil Destek Ekipleri iş başında
Kumluca’da 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da 1 milyon 660 bin TL dağıtıldı
Başkan Tütüncü’den esnafa kira müjdesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedelleri alınmayacak
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den esnafa kira müjdesi Mart, Nisan ve ...
8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin cenazesinde konuşma yeteneğini de kaybetti Hamallık yaparak geçimini sağlayan koca, eşini 8 yıldır sırtında taşıyor Yürüyemeyen ve konuşamayan Zeliha'ya eşi ve çocukları bakıyor
YEREL HABERLER 8 yıl önce sabah felç olarak uyandı, annesinin ...
(Görüntülü) Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler ...
(Görüntülü) Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı
Başkan Ulutaş’tan Sağlık Çalışanlarına Moral Ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan Sağlık Çalışanlarına Moral Ziyareti
Kavga ettiler, sosyal mesafe cezası yediler
YEREL HABERLER Kavga ettiler, sosyal mesafe cezası yediler
Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı
YEREL HABERLER Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı
Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor
YEREL HABERLER Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce ...
Kara leylek 'Mare', her yıl 15 bin kilometre uçuyor
YEREL HABERLER Kara leylek 'Mare', her yıl 15 bin kilometre uçuyor
(Görüntülü) Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı
Polis, çiçek sözüyle genci intihardan vazgeçirdi Annesinin kendisini sevmediğini öne süren zihinsel engelli genç falezlerde intihar girişiminde bulundu 1 saatin sonunda polis genci ‘Çiçek alıp annene birlikte gideceğiz’ sözüyle ikna etti
YEREL HABERLER Polis, çiçek sözüyle genci intihardan ...
Başsavcı Halil İnal’dan Polis Haftasını mesajı
YEREL HABERLER Başsavcı Halil İnal’dan Polis Haftasını mesajı
Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Annesi sevmiyor diye intihara kalkıştı
Forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Forklifte çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
(Görüntülü) Dilenci kadınlara para cezası -2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dilenci kadınlara para cezası -2
Fabrikalarda 50 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Fabrikalarda 50 bin maske dağıtıldı
Dilenci kadınlara para cezası
YEREL HABERLER Dilenci kadınlara para cezası
Antalyaspor ara vermiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor ara vermiyor
Tüm uyarılara rağmen semt pazarında düşündüren yoğunluk
YEREL HABERLER Tüm uyarılara rağmen semt pazarında düşündüren ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X