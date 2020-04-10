Yaş meyve ve sebze ihracatında rekor artışlar

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) BATI Akdeniz'in ihracatı 1 Ocak-10 Nisan tarihleri arasında 506 milyon doları aştı. Koronavirüs nedeniyle sanayi ve madencilik sektörlerinde düşüş yaşanırken, tarım sektöründe ise özellikle yaş meyve ve sebze ihracatı arttı. 167 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 129.5 milyon dolarını yüzde 15 artışla sebzeler, 26.1 milyon dolarını yüzde 53 artışla meyveler, 11.3 milyon dolarını ise yüzde 112 artışla turunçgiller oluşturdu.<br>Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan 1 Ocak-10 Nisan 2020 tarihleri arasındaki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 oran ve 4 milyon dolarlık küçük bir düşüş yaşadı. Bölge ihracatı 10 Nisan itibariyle 500 milyon dolar bandını aşarak, 506 milyon 367 bin dolar olarak gerçekleşti.<br>KORONAVİRÜSTE TARIM İHRACATI ARTTI<br>BAİB üzerinden bu yıl 1 Ocak10 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatta sektörler, ürünler ve ülkeler bazında ihracat rakamları üç ana sektörde toplanıyor. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada uluslararası ticaretin olumsuz etkilendiği süreçte, tarım sektörü ihracatı artarken, sanayi ve madencilik sektörlerinde yaşanan düşüş ise dikkat çekti.<br>Üç ana sektörde toplanan ihracatta tarım sektörü yüzde 17.7 oranında büyüdü ve 245 milyon 739 bin dolar ihracat geliriyle ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki sanayi sektöründe yüzde 14.6 oranında düşüşle, 162 milyon 370 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Üçüncü sıradaki maden sektörü ise yüzde 11.9 geriledi ve 98 milyon 257 bin dolarlık ihracata ulaştı.<br>YAŞ MEYVE SEBZEDE YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ<br>Tarım sektöründe yaklaşık 246 milyon dolarlık toplam ihracatta, bitkisel ürünler yüzde 20 artışla, 194 milyon 572 bin dolar ile ilk sırada. Bitkisel ürünler içindeki en büyük pay ise yüzde 24 artışın yaşandığı, 167 milyon 36 bin dolara ulaşan yaş meyve sebze ihracatı oldu. Ağaç ve orman ürünleri ihracatı yüzde 13.7 artışla, 46 milyon 606 bin dolar oldu. Hayvansal ürünlerde ise yüzde 26 düşüşle, 4 milyon 559 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.<br>SANAYİ İHRACATI<br>Sanayi sektöründeki 162 milyon doları aşan ihracatta, ilk sırayı yüzde 18 düşüş ve 102 milyon 751 bin dolarla sanayi mamulleri, yüzde 9.7 düşüş ve 46 milyon 88 bin dolarla kimyevi maddeler, yüzde 6 artış ve 13 milyon 530 bin dolarla da tarıma dayalı işlenmiş ürünler oluşturdu. Demir ve demir dışı metaller yüzde 60 düşüş ve 20.8 milyon dolar, iklimlendirme sanayi yüzde 58 artış ve 16.4 milyon dolarla dikkat çekti.<br>DOMATES İHRACAT LİDERİ<br>167 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 129.5 milyon dolarını yüzde 15 artışla sebzeler, 26.1 milyon dolarını yüzde 53 artışla meyveler, 11.3 milyon dolarını yüzde 112 artışla turunçgiller oluşturdu. Sebzelerde yüzde 18.7 artış ve 63 milyon 486 bin dolarlık ihracatla domates ilk sırada yer alıyor. En çok ihracatı yapılan diğer sebzeler, yüzde 9 artış ve 40.5 milyon dolarla biber, yüzde 23 artış ve 11.7 milyon dolarla salatalık, yüzde 14 artış ve 8.2 milyon dolarla kabak, yüzde 14 artış ve 3.4 milyon dolarla patlıcan ihracatı yapıldı.<br>TURİNÇGİLLERDE REKOR ARTIŞ<br>Meyve ihracatında 12 milyon 948 bin dolar ve yüzde 25.7 artışla nar ilk sırada. Elma ihracatı ise yüzde 130 artışla 7 milyon dolar oldu. Armut ihracatı yüzde 341 artarak 2.6 milyon dolar, ayva ihracatı yüzde 23 artarak 2.3 milyon dolarla en yüksek ihracatı yapılan diğer meyveler oldu. Turunçgillerde yüzde 294 artış ve 3 milyon 416 bin dolarla portakal ilk sırada. İkinci sırada yüzde 46 artış ve 3 milyon 391 bin dolarla limon var. Üçüncü sırada yüzde 138 artış ve 3 milyon 314 bin dolarla mandalina geliyor. Greyfurt ihracatı da yüzde 56 artışla 1 milyon 194 bin dolar oldu.<br>RUSYA İLK SIRAYA YÜKSELDİ<br>İhracata ülkeler bazında bakıldığında Rusya Federasyonu yüzde 24 artış ve 42 milyon 636 bin dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 14 düşüş ve 42 milyon 340 milyon dolarlık ihracatla Çin geldi. Üçüncü Almanya'ya yüzde 15 artışla 31 milyon 788 bin dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler şöyle:<br>"Ukrayna yüzde 50 artışla 31 milyon 477 bin dolar. Kazakistan yüzde 462 artışla 29 milyon 965 bin dolar. Romanya yüzde 13 artışla 25 milyon 350 bin dolar. Suudi Arabistan yüzde 48 artışla 19.3 milyon dolar. Bulgaristan yüzde 27 düşüşle 18.5 milyon dolar. Özbekistan yüzde 51 düşüşle 16.4 milyon dolar. Hollanda yüzde 10 artışla 15.2 milyon dolar. ABD yüzde 16 düşüşle 14.2 milyon dolar. İngiltere yüzde 3 düşüşle 11.9 milyon dolar. İtalya yüzde 47 düşüşle 11.2 milyon dolar."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-04-10 12:11:13<br>

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