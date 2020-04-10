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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9´a çıktı

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darbettikleri R.K.´nin dövülme anı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 10 kişiden 2'si daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Olay, 28 Mart Cumartesi günü, Manavgat Yayla Mahallesi´nde meydana geldi. Cuma pazarında R.K., yanına 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.´nin cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, darp da etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.´yi...

Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9´a çıktı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darbettikleri R.K.´nin dövülme anı görüntülerini sosyal medyadan paylaşan 10 kişiden 2'si daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.<br>Olay, 28 Mart Cumartesi günü, Manavgat Yayla Mahallesi´nde meydana geldi. Cuma pazarında R.K., yanına 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek kaçırıldı. R.K.´nin cep telefonunu sokağa fırlatan şüpheliler, darp da etti. Şüpheliler, görüntülerini cep telefonuyla çektikleri R.K.´yi araçtan indirip uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D., D.K. ile H.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.<br>ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Gözaltına alınan şüphelilerden H.K.'nın, dövülme olayıyla ilgisinin olmadığı belirlenip serbest bırakıldı. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı.<br>BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ VE 5 TUTUKLAMA<br>Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı´nın itirazı üzerine serbest bırakılan V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.<br>F.S. DE TUTUKLANDI<br>Tutuklanan şüphelilerin verdiği ifade üzerine, daha önce savcılık kararıyla serbest bırakılan F.S. polis tarafından yakalandı. Dün, Manavgat Adliyesi´ne sevk edilen F.S., nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.<br>SEGBİS´LE İFADESİ ALINDI VE TUTUKLANDI<br>Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan H.Ü.´nün Konya´nın Seydişehir ilçesinde olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresin Seydişehir polisiyle paylaşılmasının ardından H.Ü. gözaltına alındı. Seydişehir Adliyesi´ne getirilen şüphelinin ifadesi savcı tarafından Ses ve Bilişim Görüntü Sistemi´yle (SEGBİS) alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimine sevk edilen H.Ü., tutuklandı.<br>GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI<br>Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yüzü görünmeyen kişinin "Ne yaptın sen" sorusuna, R.K.´nin "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülmüştü. Bir kişinin tokatladığı R.K.´nin, "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği de görüntüde yer almıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-04-10 12:45:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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