OSB Başkanı Bahar'dan KGF için özel bankalarla protokol talebi

OSBÜK aylık olağan yönetim kurulu toplantısına video konferans ile katılan Antalya OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar, KGF destekli işletme kredisi için özel bankalarla acilen protokol yapılması gerektiğini belirterek mesai mefhumu gözetmeden ve risk alarak işletmelerin ve vatandaşların dertlerine çare olan kamu ve özel bankaların çalışanlarına teşekkür etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar, video konferans yoluyla gerçekleşen OSBÜK Nisan ayı yönetim kurulu toplantısında, Covit19 salgınının ekonomiye ve organize sanayi bölgesine etkisi, hayata geçirilen düzenlemeler ile sanayicilerin taleplerini dile getirdi.



Özel bankalarla protokol yapılmalı

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli işletme kredisi konusunda bekledikleri düzenlemelerin henüz hayata geçirilemediğini belirten Başkan Bahar, “KGF destekli işletme kredisi konusunda mesafe alınamamış olması önümüzdeki en önemli konulardan bir tanesidir. Sürecin sadece devlet bankaları ile yürütülmesi, yeterli değildir. Çünkü devlet bankaları ellerinden geleni yapmasına rağmen derde çare olamamaktır. Tüm dünyanın etkilendiği küresel bir sorun karşısında kamu bankalarının her kanala ulaşması, çözüm sağlaması haliyle pek mümkün değildir. KGF destekli işletme kredisi için özel bankalarla hemen bu gün ya da en geç yarın bir protokol yapılarak sanayicinin ve iş dünyasının finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır” dedi.



Bankaların fedakar çalışanları

Bankalarda aşırı talepten dolayı oldukça yoğun mesailerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Bahar, “Bu süreçte tüm banka çalışanlarının da sağlık çalışanlarımızdan ayrı tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bankacı dostlarımız en az sağlık çalışanlarımız kadar özverili davranıyor, mesai mefhumu gözetmeden işletmelerimizin yaralarına merhem olmak, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gecegündüz demeden çalışıyorlar. Hem üretmeye devam eden iş gücümüz hem de banka çalışanlarımız sağlık açısından da önemli bir risk alarak sorumluluklarını yerine getiriyor ve büyük bir teşekkürü hak ediyor. Tüm kamu ve özel bankalarımız ve çalışanlarının özverisi ile bu krizden hep birlikte, alnımızın akıyla çıkacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

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