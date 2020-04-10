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Temmuz ve ağustosta, düğün salonlarında yoğunluk bekleniyor

DHA

Temmuz ve ağustosta, düğün salonlarında yoğunluk bekleniyor

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan yasaklar nedeniyle mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftler, yeni tarih olarak temmuz ile ağustos ayını tercih etti. Hayatın normale dönmesi halinde bu iki ayda, salonlarda günde 2 düğün yapılması planlanıyor.<br>Koronavirüse salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin kafasında soru işareti oluşturdu. Ertelenen düğünlerin tarihi konusunda belirsizlik yaşanırken, iptal edenlerin de ödedikleri kapora nedeniyle endişeli bekleyişi sürüyor.<br>Düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen bu yıl evlilik ya da özel gün için salon kiralamayı düşünenler temmuz ayından itibaren 1 yıllık süreci kapsayan tarihe rezervasyon yaptırmaya başladı. Salgının ne zaman biteceği belirsizliğini korurken, özellikle temmuz ve ağustos aylarında düğün salonlarında aşırı yoğunluk yaşanması bekleniyor.<br>Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, Türkiye genelinde 21 bin civarında düğün salonu, Antalya'da ise 116 düğün salonunun yanı sıra 240 organizasyon firması bulunduğunu anlattı. Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs, haziran aylarındaki düğünlerinin iptal edildiğini aktaran Ay, iptallerden dolayı bazı çiftlere kapora ücretinin geri ödendiğini, bazılarının da ileri tarihlere ertelendiğini söyledi.<br>Koronavirüs nedeniyle düğün salonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Ay, "Zor süreçten geçiyoruz, esnafımız mağdur durumda. Esnafımızın çek, senet, takas ödemesi durdurulmalı. Kira ödemelerinde yardım istiyoruz. Düğünler için temmuz, ağustos ayına yeni kayıt alamıyoruz. Kapalı olduğumuz 3 aylık dönemi 2 aya sığdırmaya çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosta bazı salonlarda gündüz ve akşam olmak üzere günde iki düğün rezervasyonu yapılıyor. Eylül ayı biraz daha boş. Düğünü ertelemek isteyen vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan istedikleri tarihe erteleme yapmaya çalışıyoruz. İptal edenlerin de kapora ücretini ödüyoruz" diye konuştu.<br>Antalya'da bir düğün salonu işletmecisi İlyas Can ise salgın nedeniyle mart, nisan, mayıs ayları için salonunda yaklaşık 72 düğünün iptal edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini söyledi. Haziran ayına rezervasyon yapmadıklarını anlatan Can, virüs nedeniyle ertelenen ya da daha önce alınan kayıtlar nedeniyle temmuz ayında salonunda günde 2 düğün yapılmasının planlandığını, salon fiyatlarının da aynı olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-04-10 14:19:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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