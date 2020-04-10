Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene önlem 200 adet atık eldiven ve maske kutusu yerleştirildi

Alanya Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Korona virüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge nedeniyle Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla ‘Atık Maske ve Eldiven Kutusu’ çalışmasını ivedilikle başlattı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Korona Tedbirleri” konulu genelgesi için hemen harekete geçti. Bu kapsamda Başkan Yücel’in talimatıyla hazırlanan atık konteynerleri, Şehrin belirlenen noktalarına yerleştirildi.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ilk etapta hazırlanan 200 adet “Atık Eldiven ve Maske Kutuları” Şehir genelinde belirlenen noktalara yerleştirilerek önlem alındı. Bu sayının gelecek hafta 300’e çıkartılarak önlemlerin arttırılacağı da açıklandı.



Evlerde 72 saat kuralı

Açıklanan genelgede evlerden ve işyerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının, 2 adet plastik çöp poşetlerine bağlandıktan sonra atık üzerinde virüsün hayatta kalma ihtimalini en aza indirmek için 72 saat boyunca diğer insanların veya hayvanların ulaşamayacağı balkon veya odalarda bekletilmesi vurgulandı.

Alanya Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Cemile Toprak Özdemir, yaptığı açıklamada maske ve eldiven gibi atıkların gelişi güzel sokağa atılmaması veya bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özdemir, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeye istinaden Belediyemiz ivedilikle bu talimatlara riayet ederek Şehir genelinde maske ve eldiven gibi hijyen malzemeleri için atık toplama noktaları oluşturdu. Vatandaşlarımıza önemle arz ediyorum; atık maske ve eldiven gibi kişisel hijyen atıklarınızı belirlenen noktalara bırakarak virüsün yayılma riskini en aza indirmeliyiz. Atık konteynerlerimiz bugünden itibaren Şehrin belirlenen noktalarına bırakıldı. Lütfen atıklarınızı bu kutulara atınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.