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Antalya'da korona virüs önlemleri havadan denetlendi Ana yolların yanı sıra kente girişi olan tali yollar da kontrol edildi Bir haftada 2 bin 445 otomobil kent girişinden geri gönderildi

İHA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı korona virüs önlemlerini havadan denetledi. Denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehir girişinden geri çevrildiği bildirildi.

Antalya'da korona virüs önlemleri havadan denetlendi Ana yolların yanı sıra kente girişi olan tali yollar da kontrol edildi Bir haftada 2 bin 445 otomobil kent girişinden geri gönderildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı korona virüs önlemlerini havadan denetledi. Denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehir girişinden geri çevrildiği bildirildi.
Yeni tip korona virüsü (Kovid19) salgınını önlemek için çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk alanındaki yol kontrol noktalarında helikopterle denetim yapıldı. Denetimde, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Gizem Ayşegül Alanur ve trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül de yer aldı. İlk olarak Döşemealtı ilçesindeki Selimiye yol kontrol noktasına gidildi. Selimiye’nin ardından Manavgat ilçesi Taşağıl ve Hacıobası yol kontrol noktaları da incelendi. Aynı zamanda ara yollardan kaçak geçişi engellemek amacıyla da denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 1 hafta içerisinde 2 bin 445 otomobilin şehre alınmadığı bildirildi.
Öte yandan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci yıl dönümü dolayısıyla, Teğmen Gizem Ayşegül Alanur tarafından Nurettin Şengül’e çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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