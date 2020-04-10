Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim devam ediyor

Akdeniz Üniversitesi, dünya genelinde yaşanan yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim çalışmalarına devam ediyor.

YÖK’ün eğitim faaliyetlerinin Uzaktan Öğretim Yöntemiyle yapılması kararının ardından 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla öğrencilerine dijital ortamda uzaktan eğitim vermeye başlayan Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) tarafından yönetilen Öğretim Yönetim Sistemi aracılığıyla başlayan uzaktan eğitim kapsamında 2 bin 31 üyesi tarafından sisteme 32 bin 647 doküman, 5 bin 784 video yüklendi. Ayrıca online olarak 7 bin 108 ders, bin 740 etkileşimli uygulama, 3 bin 735 ödev ve bin 695 forum ile 54 bin 143 öğrenciye eğitim veriliyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin pandemi öncesinde üç bölümde ve İngilizce1 dersinde yürüttüğü uzaktan öğretimi iki günde 1 bin 15 bölüme entegre ederek dijital dönüşümü çok kısa süre içerisinde gerçekleştirebilen üniversiteler arasında yerini aldığını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Uzaktan eğitim sistemini uygulamalı programlar hariç önlisans, lisans ve lisansüstü bölümlerdeki tüm teorik dersler için kısa sürede hayata geçirdik. Bu zorlu süreçte öğrencilerimizin mağdur olmaması ve eğitimine devam edebilmesi için tüm birimlerimizle mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Gerek sosyal medyadan ve web sitelerinden gerekse telefonlarla birebir iletişim halinde öğrencilere süreci açıklıyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Bu sürecin sağlıklı ve verimli bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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