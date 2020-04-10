– Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maske satışının yasaklanmasına ilişkin eczacıların daha önceden almış oldukları maskeleri satamadıklarını söyledi. Ertekin, bu maliyetin bir kamu tarafından çekilmesi gerektiğini de belirterek, “Eczacı bu yatırımı yaptı ve belli maliyeti olan ürünleri aldı. Bu yetersiz stokumuzu ücretsiz dağıtmak, bankaların kredileri faizsiz dağıtması, esnafın patates ve soğanı bedavaya vermesini beklemek kadar zorlayıcı ve anlamsız. Biz maskeleri stok zararı olarak bekleteceğiz.” dedi.

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan maske satışının ardından Antalya’daki eczaneler, maskesiz kaldı. Karar sonrası elinde ürün olan eczaneler maske satışı gerçekleştiremezken, kendilerine kamu tarafından herhangi bir ödenek gelmediği için de bedava veremiyor. Konuya ilişkin Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Antalya’da belediye ve halk eğitim merkezleri dışında bedava maske dağıtımının olmadığına dikkat çekti. Eczacıların karar öncesinde aldıkları maskelerin satışını durdurduğunu ifade eden Ertekin, “Biz sevkiyatı gerçekleşir gerçekleşmez uygun yaş aralığına gönderilen maskeleri halkımızla buluşturacağız . Zorunlu maske kullanımı söylemlerinden sonra mevcut stoklarımız neredeyse sıfırlandı. Ürün satışımız yasak olduğu İçin halka maske sunamıyoruz. En önemli sağlık hizmeti sunucularından olan eczacılarımız bir an önce ilgili stoklarına kavuşmalı. Bir an önce ücretsiz sunulacak maskelerin bin 200 üzerindeki eczanelerimize sevk edilmesi gerekli ” dedi.



"Eninde sonunda bu problem kalkacak"

Eczacının yükselen piyasa maliyetleri içerisinde halkı sağlığından etmemek adına çok zor şartlar altında peşin satın alımlarla maske temini ve halka arzı konusunda ciddi yatırım yaptığına işaret eden Ertekin, “Eczacı bu yatırımı yaptı ve belli maliyeti olan ürünleri aldı. Biz kalan ürünlerimizi stok zararı olarak bekleteceğiz. Eninde sonunda bu problem kalkacak ve ondan sonra zaten bir meta olduğu için tekrar satışa sunulmasına müsaade edildiğinde, biz de halka arz ederiz.” konuştu.



“Elimizdeki ürünü veremiyoruz”

Ertekin, eczacıların birer sağlık çalışanı olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şuanda bir ecza deposundan Ankara’da tüm Türkiye için maskeler toplanıp, bakanlığa ücretsiz bir şekilde gönderilmiş. Zaten bizim sektörümüzde bunun merkezinde olan yapılar destek vermeye çalışıyor. Bizler de veriyoruz. Biz kamuya hiç yük olmadık. Kamu temizlikte bizi unuttu. Belediyelerimize ‘Bizde sağlık çalışanıyız’ diye yazı yazdık sınırlı destekler alabildik. Eczanelere hastalar girip çıkıyor, kirleniyoruz. Antalya Eczacı odası bunları kendi maddi varlıklarıyla yönetti. Maskelerimizi, gözlüklerimizi personelimize kendimiz dağıttık. 10 günde bir ilaçlamayı kendi bütçemizden yapıyoruz. Düzenli olarak hastalığın yayılmasını engelleyecek birçok uygulamayı yapmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Bizim burada cebimizden çıkan bunlar olacak. Şuan bize bakanlıktan stoklar sevk edilmedi. O yüzden satışımız yasak. Elimizdeki ürünü veremiyoruz. Şuanda vatandaş belirli noktalara verilen yerlerden temin edebiliyor maskeyi.”

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