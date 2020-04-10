Antalya’da arı alarmı Vatandaşları korkutan arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya’da arı alarmı Vatandaşları korkutan arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı

İHA

Antalya’da arı alarmı Vatandaşları korkutan arı kovanı, özel kıyafetli arı üreticisi tarafından ağaç dalından alındı

Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu. Arılar, bölgeye çağrılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından daldan alındı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yakınındaki esnaflar, oğul veren arıların bir ağaca toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle ağacın dalındaki arı kovanını almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arılar çevreye yayılmaya başlayınca esnaf, Murat Yağız isimli arı üreticisinden yardım istedi. Yardım talebini geri çevirmeyen Yağız, aracıyla geldiği parkta özel arı yetiştiriciliği kıyafetini giyerek ağacın yanına geldi. Yaklaşık 5 dakikalık bir uğraş sonucu oğul veren arıların bulunduğu kovan, daldan alındı.
30 kovanı bulunan arı üreticisi Yağız, kovanı aracına koyup bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Podolski pazar alışverişinde
YEREL HABERLER Podolski pazar alışverişinde
Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri ...
Antalya’daki eczaneler ücretsiz maske dağıtımı için sevkiyatı bekliyor Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin: “Biz sevkiyatı gerçekleşir gerçekleşmez uygun yaş aralığına gönderilen maskeleri halkımızla buluşturacağız ” “Zorunlu maske kullanımı söylemlerinden sonra mevcut stoklarımız neredeyse sıfırlandı ” “Ürün satışımız yasak olduğu İçin halka maske sunamıyoruz. En önemli sağlık hizmeti sunucularından olan eczacılarımız bir an önce ilgili stoklarına kavuşmalı.”
YEREL HABERLER Antalya’daki eczaneler ücretsiz maske dağıtımı için ...
(Görüntülü) Jandarma ve emniyetten hava denetimi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma ve emniyetten hava denetimi
Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde uzaktan eğitim devam ediyor
Dokumapark çiçek açtı
YEREL HABERLER Dokumapark çiçek açtı
Antalya'da jandarma ve emniyetten havadan denetim
YEREL HABERLER Antalya'da jandarma ve emniyetten havadan denetim
Antalya'da korona virüs önlemleri havadan denetlendi Ana yolların yanı sıra kente girişi olan tali yollar da kontrol edildi Bir haftada 2 bin 445 otomobil kent girişinden geri gönderildi
YEREL HABERLER Antalya'da korona virüs önlemleri havadan ...
Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene önlem 200 adet atık eldiven ve maske kutusu yerleştirildi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden atık maske ve eldivene ...
(Görüntülü) Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün
YEREL HABERLER (Görüntülü) Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün
2 bin sağlık çalışanı için hazırladığı pastayı hastane hastane dolaşıp dağıttı 130 kutu pasta virüsle mücadele yapılan 3 hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER 2 bin sağlık çalışanı için hazırladığı pastayı ...
İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği Balkon ve panjur arasına sıkışan kumru vinç yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER İtfaiyeden kumru kurtarma seferberliği Balkon ve ...
Manavgat'ta Polis Gününe sade kutlama
YEREL HABERLER Manavgat'ta Polis Gününe sade kutlama
Temmuz ve ağustosta, düğün salonlarında yoğunluk bekleniyor
YEREL HABERLER Temmuz ve ağustosta, düğün salonlarında yoğunluk ...
(Görüntülü) Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9'a çıktı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9'a ...
Türk Polis Teşkilatının 175.Kuruluş Yıldönümü kapsamında şehitlikte tören düzenlendi
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatının 175.Kuruluş Yıldönümü ...
Kırmızı ışıkta geçmedim iddiasına polisten kaza yerinde görüntülü cevap Yeşil ışıkta geçtiğini iddia etti, polis MOBESE kayıtlarını izletince itiraz edemedi
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçmedim iddiasına polisten kaza ...
OSB Başkanı Bahar'dan KGF için özel bankalarla protokol talebi
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar'dan KGF için özel bankalarla ...
Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı
Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi
YEREL HABERLER Muratpaşa evde kaldı maskeler belediyeden geldi
Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9´a çıktı
YEREL HABERLER Darp görüntülerinde tutuklu sayısı 9´a çıktı
(Görüntülü) 8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz hale geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 yıl önce felç oldu, annesinin ...
8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz hale geldi
YEREL HABERLER 8 yıl önce felç oldu, annesinin cenazesinde konuşamaz ...
Emniyet teşkilatının 175’inci Kuruluş Yıldönümü kutlaması Çelenk sunma töreninde sosyal mesafe ve maske kuralı uygulandı
YEREL HABERLER Emniyet teşkilatının 175’inci Kuruluş Yıldönümü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X