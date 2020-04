Zabıta’dan polislere tatlı

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci yıl dönümünde ilçede sahada görev yapan polislere tatlı ikramında bulundu.

Konyaaltı Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümünde emniyet çalışanlarını unutmadı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Fatih Polis Merkezi, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Atlı Polis Çiftliği, Foto Film Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili Polis Noktası ve sahada görev yapan polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ekipler, görev başındaki polislerin, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, emniyet güçlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla görev yaptığını söyledi. Başkan Esen, “Vatanımızın her köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını sağladığınız için sizlere minnettarız. Çünkü sizler, halkımızın her türlü güvenliğini sağladığınız gibi Atatürk İlkeleri'nin ve Cumhuriyetimizin koruyucularısınız. Türk halkının değerlerini 175 yıldır koruyor, huzur ve güvenliğini sağlıyorsunuz. Bu değerleri korumak uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Esen, ülke olarak korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “Bugünlerde yine canla başla görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bizler de Konyaaltı Belediyesi olarak sizlerin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu noktada sizlere bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtmek istiyor, tüm polislerimizin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı’mızın 175'inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.

