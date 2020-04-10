Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi (2)

<br>3 YIL ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ<br>Cezayir asıllı Fransız Mourad Ghazli'nin (46), 3 yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Fransa'da bir dönem belediye meclislerinde siyaset yapan, judoyla ilgilenen Ghazli'ye Türk vatandaşlığına kabul edildiğini ise kendisini telefonla arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bildirdi. Bakan Çavuşoğlu'nun o dönem kendisini arayıp tebrik ettiğini ifade eden Ghazli, "Kendisi benim Türkiye'ye bağlılığımı ve bir Cezayirli olarak yeniden Osmanlı'nın dirilişi için mücadele verdiğimi bildiği için bana Türk vatandaşı olmamı teklif etti. Bu bana eşim ve çocuklarımdan sonraki en büyük hediyedir. Birçok Cezayirli gibi benim annemin dedesi Türk Osmanlı'ydı ve onlara Osmanlı'da kalma seçeneği sunulmadı ve zorla Fransız yapıldılar. Bugün tarih ile bağlarımı tekrar birleştirip kendi isteğimle ve hoşnut olarak Türk vatandaşı oluyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'na kimliğimdeki bu boşluğu tamamlamamı sağladığı için tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.<br> DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU<br>2020-04-10 18:31:24<br>

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