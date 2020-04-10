Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu

<br>Semih ERSÖZLER-Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Antalya genelinde, ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de bakkallara akın etti. Fırın ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluştu. <br>İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece itibarıyla, 12 Nisan saat 00.00´a kadar 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından Antalya genelinde vatandaşlar, evlerine stok yapmak için fırın ve marketlere akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için de bakkala giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş yapan bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.<br>Erken saatlerde market ve bakkallarını kapatanlar yasağın ardından iş yerlerini açtı. Vatandaşların sokağa çıkmasının ardından trafikte zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. ATM'lerin önünde para çekmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara fırınların 24 saat boyunca açık olacağı uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALANEmrah GÜL<br>2020-04-10 23:33:38<br>

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