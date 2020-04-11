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Müzik öğretmeni öğrencileri için şarkı besteledi

DHA

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da müzik öğretmeni Aylin Koçak, söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısıyla öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. Koçak, bu zor günlerin geçeceğini, okullar açılınca öğrencileriyle tekrar bir arada olmayı istediğini söyledi. Kepez ilçesinde NerimanErol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Aylin Koçak (40), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların tatil olmasının ardından özlemini çektiği öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. 18 yıllık müzik öğretmeni Aylin Koçak'ın söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısı...

Müzik öğretmeni öğrencileri için şarkı besteledi

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da müzik öğretmeni Aylin Koçak, söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısıyla öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. Koçak, bu zor günlerin geçeceğini, okullar açılınca öğrencileriyle tekrar bir arada olmayı istediğini söyledi.<br>Kepez ilçesinde NerimanErol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müzik Öğretmeni Aylin Koçak (40), koronavirüsle mücadele kapsamında okulların tatil olmasının ardından özlemini çektiği öğrencileri için umut dolu bir şarkı besteledi. 18 yıllık müzik öğretmeni Aylin Koçak'ın söz ve müziği kendisine ait olan 'Evde kal' şarkısı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.<br>'EVDE KAL'IN<br>Okulda 150 öğrenciye müzik eğitimi verdiğini anlatan Aylin Koçak, okulların koronavirüs nedeniyle kapatıldığı için öğrencilerine özlem duyduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da koronavirüs tedbirleri kapmasında 65 yaş üstü kişiler gibi 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirdiğini hatırlatan Koçak, öğrencilerinin bu kurala mutlaka uyması gerektiğini söyleyerek 'Evde kal' şarkısını yazdığını anlattı. Şarkısının umut verici olduğunu belirten Aylin Koçak, bu zor günlerin geçeceğini, okullar açılınca öğrencileriyle tekrar bir arada olmayı istediğini söyledi.<br>ŞARKININ SÖZLERİ<br>Aylin Koçak'ın 'Evde Kal' şarkısının sözleri şöyle:<br>"Bana bir şey olmaz.. sakın/ Elimi yıkamasam a aman/ Tüm bunlar çok lazım çok lazım/ Seni özleyen hepsi evde/ Arkadaş, eş, dost, aile/ Onları seviyorsan evde kal/ Evde kal, evde kal/ Evde kal, evde kal/ Yapacak tek şey var evde kal../ Zor günler geçecek evde kal.."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-04-11 08:06:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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